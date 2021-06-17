Леонид Кравчук – о 'подаренном Крыме': Украина возражала и не хотела его принимать

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал интервью известной украинской блогерше Рамине Эсхакзай. Кроме прочего, политик подробно рассказал, что думает о судьбе оккупированного Россией украинского Крыма. По его словам, никаких подарков не было – "Украина даже не хотела принимать Крым" в свое время, потому что знала, какие времена ее ждут.

Полная версия интервью с Леонидом Кравчуком опубликована на YouTube-канале "Ходят слухи". Разговор Кравчука с Эсхакзай длилась почти полтора часа. За это время блогерша успела расспросить первого президента о следующих выборах, прекращении войны на Донбассе, коррупции и даже психических травмах детства.

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На вопрос о том, действительно ли Украине в свое время "подарили Крым", Кравчук возразил: "Такие решения были приняты и никаких подарков не было, – рассуждает он. – Украина возражала и даже не хотела принимать Крым, потому что знала, какие времена ее ждут. Приняли небогатую территорию – нужно было ее обустраивать: провести воду в Крым… троллейбусы, дороги, гостиницы. Украина потратила на это свои средства – более 105 млрд долларов".

Кравчук утверждает, что Крым был затратной территорией для Украины, но страна со всем справлялась, а сейчас РФ превращает украинский полуостров в военную базу, потому что "ни на что другое нет ни ума, ни возможностей".

Рамина Эсхакзай – украинская журналистка и блогерша, автор и ведущая YouTube-канала "Ходят слухи". Финалистка популярного телешоу "Холостяк" (пятый сезон).

Ранее эксклюзивно для OBOZREVATEL Эсхакзай поделилась своими мыслями о новом формате шоу "Холостячка", рассказала о личной жизни, а также призналась, какую пластику делала.