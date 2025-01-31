Леонид Каденюк умер семь лет назад: как выглядит могила первого украинского космонавта и почему его памятник открыли со скандалом

Прошло уже ровно семь лет с момента смерти первого космонавта независимой Украины, бывшего нардепа Леонида Каденюка. Он ушел из жизни 31 января 2018 года из-за сердечного приступа.

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Каденюк упокоился на Байковом кладбище в Киеве. OBOZ.UA по случаю годовщины смерти знаменитого космонавта покажет, как сейчас выглядит его могила, вокруг которой пять лет назад вспыхнул скандал.

Памятник Каденюку был открыт 5 декабря 2020 года президентом Украины Владимиром Зеленским. Церемонию посвятили 23-й годовщине возвращения космонавта на Землю на шаттле "Колумбия".

Монумент был изготовлен из Покостовского гранита Житомирщины. Сама по себе скульптурная композиция является нестандартной. Каденюка, который словно взлетает в небо, изобразили в скафандре. Высота скульптуры, размещеной на черном круге с 67 золотыми звездами, составила 4,2 метра.

Открытие памятника в 2020 году ознаменовалось скандалом. Дело в том, что для установки монумента строители выкорчевали калину возле могилы актрисы и Героя Украины Нилы Крюковой. Куст она привезла из родного села и прописала в своем завещании, чтобы его посадили на кладбище.

Дочь Крюковой Мирослава Барчук тогда заявила, что монументом "задавили" ландшафт, вид с горы и захоронения таких значимых для истории лиц, как создателя украинской государственности Левко Лукьяненко, композитора Майбороды, оперной певицы Дианы Петриненко, поэта Моисея Фишбейна и других.

Кто такой Леонид Каденюк

Космонавт родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Черновицкой области. Он окончил летное училище Чернигова. После провозглашения независимости Украины Каденюк принял гражданство. В 1995 году он был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства страны.

В 1997 году Каденюк стал первым космонавтом независимой Украины, побывавшим в космосе. В составе экипажа миссии STS-87 он вышел на околоземную орбиту на шаттле NASA "Колумбия". В полете, который продолжался 16 дней, Каденюк был специалистом по полезной нагрузке и проводил эксперименты в рамках исследования на тему "Человек и состояние невесомости".

Благодаря ему в открытом космосе впервые в истории дважды прозвучал гимн независимой Украины.

Вернувшись на Землю, космонавт работал советником президента по вопросам авиации и космонавтики, баллотировался в народные депутаты, а в 1999 году был награжден званием Герой Украины. Также он работал гендиректором Национального космического агентства Украины и занимался научной работой.

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