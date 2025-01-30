В 99 лет умер народный артист Анатолий Кривохижа, основавший ансамбль танца 'Ятрань'

Умер народный артист Украины и балетмейстер Анатолий Кривохижа. Он был основателем и многолетним руководителем танцевального ансамбля "Ятрань", театра музыки, песни и пляски "Зоряни".

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Кривохиже было 99 лет. Известие сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

"Печальная новость – не стало Анатолия Михайловича Кривохижи. Народного артиста Украины, одного из патриархов украинской хореографии, художественного руководителя знаменитого ансамбля "Ятрань", театра музыки, песни и танца "Зоряни", Почетного гражданина города. Не стало Мастера, Художника, Учителя... Знал его лично и то, что сделал Анатолий Михайлович для украинской культуры, для Кировоградщины, будет жить всегда. Соболезнование семье, всему хореографическому сообществу, учащимся. Светлая память Корифею украинского народного танца", – сообщил Андрей Райкович.

На смерть выдающегося балетмейстера отреагировало также руководство Кировоградской областной филармонии.

"Вместе с Анатолием Кривохижей отошла целая эпоха украинской сценической хореографии. Однако его дело продолжает жить в каждом танцоре, в каждой хореографической постановке, в каждом па, что несет в себе дух украинской земли. Его ученики, коллеги, последователи будут помнить его как неутомимого исследователя народного искусства, новатора и Мастера, посвятившего свою жизнь сохранению и развитию украинского танца", – отметили в заведении.

В частности, там добавили, что церемония прощания с Анатолием Кривохижей состоится 31 января с 9:30 по 12:00 в помещении филармонии.

Анатолий Кривохижа родился 1 декабря 1925 года в селе Копанки Кировоградской области. В 1957 году окончил факультет физического воспитания Омского государственного педагогического института. В том же году он вернулся на Родину, в Кропивницкий. Тогда Кривохижа стал основателем ансамбля танца "Ятрань".

По словам Оксаны Чонтай – заведующей музеем истории украинского хореографического искусства в Кропивницком, аналогов ансамбля "Ятрань" не было. В его состав входили танцовщики, ни один из которых не имел профессионального хореографического образования.

Он сумел из этого кружочка сделать коллектив со всемирной славой. Они объездили весь мир, и повсюду им аплодировали стоя. Постановки Анатолия Михайловича входят в золотой фонд украинской народной хореографии. Он оставил большую плеяду учеников. И даже говорят – школа Кривохижи, Ятранска школа, потому что это особый почерк, который виден сразу", – рассказывала она "Суспільному".

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