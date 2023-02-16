Леонардо Ди Каприо пожертвовал деньги в фонд Елены Зеленской, чтобы помочь детям, пострадавшим от войны

Всемирно известный актер Леонардо Ди Каприо сделал пожертвования в фонд Елены Зеленской. Средства от культовой кинозвезды направят на помощь тем украинским детям, которые больше всего пострадали в результате полномасштабной войны.

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Соответствующая информация указана на странице фонда первой леди в Facebook. Представители благотворительной организации рассказали о семьях, которым помог звезда "Титаника", "Волка с Уолл-Стрит", "Острова проклятых" и других.

Так, одним из адресатов пожертвования Ди Каприо стала девочка Вика из Херсона, у которой из-за пережитых ужасов войны диагностировали психическое расстройство. Вместе с 7 братьями она эвакуировалась из оккупированного города под постоянными обстрелами.

Также своим вносом актер помог восьми воспитанникам детского дома семейного типа Олешко. Их дом был полностью уничтожен российскими снарядами, а отец сейчас защищает Родину на передовой.

Пойдут деньги от знаменитости и на помощь семье трехлетней Виолетты из Киевской области, родители которой около девяти лет назад уже убегали от войны из Донецка.

"Фонд поддерживает все детские дома семейного типа Украины, где дети растут в настоящей семейной атмосфере, и координирует свои усилия с правительством, чтобы ни один ребенок не знал о сиротстве. Мы помогаем детям иметь полноценное детство без барьеров для образования, медицины и благосостояния. Спасибо, Лео, что присоединился к Фонду Елены Зеленской. Только вместе мы можем изменить жизни", – подчеркивается в публикации.

Сумма взноса не разглашается.

Как писал OBOZREVATEL ранее, популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес пожертвовала украинцам 30 тысяч долларов, передав чек в прямом эфире актрисе с украинскими корнями Миле Кунис. По ее словам, она не может веселиться, зная, что люди в Украине страдают.

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