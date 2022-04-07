Легендарные Pink Floyd записали песню с Хлывнюком, мощно поддержав Украину

Участники культовой рок-группы Pink Floyd вместе с украинским коллегой Андреем Хлывнюком записали клип на песню "Ой, у лузі червона калина", ставшая среди украинцев настоящим хитом и символом грядущей победы. Это первый трек британского квартета спустя почти три десятка лет.

Все средства от сборов этой песни, включая доходы от "кликов" на YouTube-канале, будут потрачен на гуманитарную помощь для жителей Украины, пострадавших от военных действий. Солист и гитарист Pink Floyd Девид Гилмор пояснил, почему они вместе с командой решили сделать такой жест в поддержку нашей страны (чтобы посмотреть клип, доскролльте страницу до конца).

"Мои невестка и внуки живут в Украине, и сегодня мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование в связи с этим гнусным актом вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства ее народа одной из крупнейших мировых держав", – написал музыкант у себя в Twitter.

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Отметим, что к самим участникам группы Pink Floyd Дэвиду Гилмору и Нику Мэйсону для записи национального шлягера присоединились талантливые и выдающиеся музыканты Гай Пратт и Нитин Сони. Артисты известны по своим работам с эстрадными исполнителями в студиях звукозаписи на Западе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известный гимн Сечевых Стрельцов "Ой, у лузі червона калина" и правда покорил украинских слушателей, а также публику далеко за рубежом после исполнения, а капелла малышом по имени Лео.