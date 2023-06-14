Легенда в мире искусств: умер художник комиксов Marvel о Человеке-пауке Джон Ромита-старший

12 июня 2023 года не стало легендарного художника Marvel Comics Джона Ромиты-старшего. Печальную весть сообщил его сын – Джон Ромита-младший, который пошел по стопам своего знаменитого отца. По информации, мужчина скончался во сне. 24 января 2023 года ему исполнилось 93 года.

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Об этом пишет издание Variety. Ромита-старший участвовал в создании таких персонажей, как Росомаха, Каратель, Мэри Джейн Уотсон, Люк Кейдж. В период творческого сотрудничества артиста со Стэном Ли было создано еще несколько ключевых персонажей комиксов о Человеке-пауке (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой отец мирно скончался во сне. Он был легендой в мире искусств. Для меня было бы честью пойти по его стопам. Пожалуйста, оставляйте свои соболезнования из уважения к моему отцу и моей семье. Он был самым лучшим человеком, которого я когда-либо встречал", – написал в Twitter Ромита-младший.

Художник начал свою карьеру в области комиксов в 1949 году в Timely Comics. В 1950-х годах он работал в DC Comics, а в 1965-м присоединился к Marvel. В 1966 году он заменил Стива Дитко в процессе создания крупнейшей серии комиксов The Amazing Spider-Man. А в 1972-м Ромита стал арт-директором компании Marvel.

Джон Ромита-старший в ноябре 1952 года женился на Вирджинии Хопкинс, трафик-менеджере компании Marvel. Она подарила своему мужу двух сыновей – Виктора и Джона.

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