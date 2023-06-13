'Был сердцем Голливуда': звезда фильма 'Однажды в Америке' разбился на мотоцикле. Фото

Американский актер, режиссер и продюсер, звезда фильмов "Однажды в Америке", "Волосы", Трит Уильямс трагически погиб в ДТП. Смертельная авария произошла вечером, 12 июня, в Штате Вермонт (США). Знаменитости было 71 год.

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Киноагент Уильямса Барри Макферсон прокомментировал его ужасную гибель. По его словам, водитель автомобиля поворачивал на перекрестке и не заметил актера, который передвигался на мотоцикле. Данная неосторожность и забрала жизнь селебрити (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Он погиб сегодня вечером. Он поворачивал налево или направо, его подрезала машина. Я просто опустошен. Он был самым хорошим парнем, таким талантливым. Режиссеры любили его. Он был сердцем Голливуда с конца 1970-х и действительно гордился своей работой", – сказал Макферсон.

Как сообщил начальник пожарной охраны Дорсета, авария произошла приблизительно в 17:00. Следователи полагают, что водитель машины не видел мотоцикл Трита. На место происшествия вызвали медицинский вертолет, чтобы доставить потерпевшего по воздуху в госпиталь Нью-Йорка. Но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, Уильямс был трижды номинирован на премию "Золотой глобус" за роли в кинолентах "Волосы", "Принц города" и "Трамвай "Желание". Началом его карьеры можно считать 1979 год. Звезда проживал вместе с женой Пэм Ван Сент и двумя детьми в загородном доме. Для поклонников Уильямса новость о его гибели стала шоком.

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