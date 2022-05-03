Легенда The Beatles Пол Маккартни вышел на сцену с флагом Украины. Фото

Легенда мирового рока, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни поддержал Украину, выйдя на сцену в США с сине-желтым флагом. Британский музыкант сейчас отправился в Америку в рамках своего мирового турне под названием Got Back ("Вернулся").

На выступлении артисту удалось привлечь внимание многомиллионной армии поклонников к преступной и убийственной войне РФ против Украины. Фотографии и видео с концерта публиковали фаны звезды в Twitter.

Запечатлели 16-кратного обладателя премии "Грэмми" с огромным сине-желтым знаменем в руках на концерте в городе Спокан, штат Вашингтон. Позади также стояли его коллеги-музыканты с флагами Британии и Соединенных Штатов.

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Это не первый случай, когда легенда публично поддержал нашу страну. Еще в феврале от имени группы The Beatles он обратился к украинскому народу со словами солидарности, показав архивный снимок 2008 года, сделанный на Майдане Независимости в Киеве. На нем Маккартни также держит в руках флаг Украины.

"Вспомним, как играли для наших друзей в Украине на Майдане Независимости в 2008 году и думаем о них в эти трудные времена. Мы посылаем им свою любовь и поддержку", – написал музыкант.

Как писал OBOZREVATEL ранее, актер Бенедикт Камбербэтч выразил свою поддержку и сочувствие народу Украины, взяв с собой на церемонию Santa Barbara International Film Festival сине-желтый флаг. С ним звезда "Шерлока" и Marvel появился на сцене и провозгласилречь, в которой призвала мир к решительным действиям по прекращению войны.