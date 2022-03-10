Бенедикт Камбербэтч вышел на сцену международного кинофестиваля с флагом Украины

Британский актер Бенедикт Камбербэтч выразил свою поддержку и сочувствие народу Украины, взяв с собой на церемонию Santa Barbara International Film Festival государственный желто-голубой флаг. С ним звезда Шерлока и Marvel появился на сцене и провозгласил речь, в которой призвала мир к решительным действиям по прекращению войны.

Слова знаменитости процитировал таблоид Daily Mail. Отметим, что актер не в первый раз обращает внимание общества на жестокое вторжение России в Украину (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После того, как Бенедикт Камбербэтч получил награду, он демонстративно ратянул на всю ширишу рук украинский флаг с гербом. Со сцены актер заявил, что миру нужно делать больше, чем просто "думать и молиться" за Украину.

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"Нам нужно действовать. Нам нужно перейти на веб-сайты посольств. Мы должны увидеть, что мы можем сделать как граждане мира, граждане Европы и люди, желающие достичь результата. Для этих семей с детьми, которые борются за выживание, когда на их города падают ракеты", – объявил актер.

Он подчеркнул, что отныне стоять в стороне не получится, поэтому необходимо забыть о безразличии и лени, чтобы сделать все возможное для прекращения войны в Украине.

"Вы можете поддерживать организации. Вы можете поддержать тех, кто помогает беженцам на местах. Вы можете поддерживать правозащитные организации. Вы можете давить на политиков, ваш банк, ваши отрасли, чтобы они сделали все возможное, чтобы помочь. Это возможно, поэтому я призываю людей сделать такое в этот день", – закончил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бенедикт Камбербэтч, удостоенный звезды на "Аллее славы" в Голливуде, обратился к миру с призывом помогать Украине. Он также не обошел вниманием россиян, выступающих против политики Путина.

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