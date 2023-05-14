Легенда 'Динамо' рассказал, как его дочь-звезда сериала 'Кухня' отказалась работать в РФ, куда ее звали на главные роли

Популярная актриса родом из Киева Екатерина Кузнецова, которую зрители прежде всего знают по роли официантки Саши в комедийном сериале "Кухня", долги годы жила и работала в Москве, однако после полномасштабного вторжения разорвала все связи со страной-террористкой. Об этом рассказал и отец знаменитости – легендарный экс-защитник киевского "Динамо" Олег Кузнецов.

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По словам знаменитого футболиста, его дочь узнала о полномасштабном вторжении, когда отдыхала на Шри-Ланке. Она не сразу поверила, что Россия начала сбрасывать бомбы на ее родной Киев и другие мирные города Украины. Детальнее Кузнецов рассказал в интервью FanDay.net.

"Вначале тоже было не просто. Нам приходилось Кате очень многое объяснять. Хорошо, что в это время, когда началась война, она была не в России, а со своим бойфрендом на Шри-Ланке. Она сначала тоже не могла поверить, что нас бомбят. Помню, она говорила с женой, тут начинается обстрел: "Подожди, Катя, над нами летит. Взорвется – потом я перезвоню". Конечно, у Кати была паника, она переживала за нас, часто звонила и рвалась в Киев, но я не пускал", – поделился спортсмен.

В РФ у актрисы осталась не только дорогая недвижимость, но и множество незавершенных проектов. Она могла спокойно вернуться в Москву и продолжать зарабатывать кровавые рубли, но делать этого не стала, ведь осознала, что Россия – террорист и агрессор.

Уже после 24 февраля Кузнецовой начали поступать как новые предложения, так и просьбы вернуться в старые проекты, однако ни на один из них артистка не согласилась.

"Значит, нормально воспитали. Карьера карьерой, но человеком нужно оставаться всегда. После начала войны ей звонили Юрий Стоянов и Артем Ткаченко. Они говорили, что без нее не начнут снимать второй сезон сериала, они готовы были ждать, пока она вернется. Но Катя отказалась, а потом чуть-ли не открытым текстом сказала: "Пошли вы нах*р. Не ждите меня". Они все поняли и нашли ей замену. У нее ведь и квартира в Москве осталась, но это сейчас не самое главное. Разберемся", – рассказал Кузнецов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Кузнецова впервые рассказала, почему в 2009 году решилась переехать в Москву. По словам знаменитости, в Украине в то время к украинским артистам относились намного хуже, чем к российским. Справиться с унижением от такого неравенства начинающая звезда поначалу могла, но ситуация становилась лишь критичнее и критичнее.

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