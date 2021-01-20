Леди Гага показала образ с косой перед инаугурацией Байдена. Фото

Американская певица и актриса Леди Гага поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свой наряд на инаугурацию Джо Байдена. Так, артистка уже приехала в Вашингтон и готовится к мероприятию.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Кадр сделан из здания Капитолия (его можно посмотреть ниже).

Так, для церемонии Гага выбрала белый кейп, брюки и водолазку того же цвета. Ее образ дополняла прическа в виде косы.

"Я молюсь, чтобы это был мирный день для всех американцев. День любви, а не ненависти. День принятия, а не страха. День, когда мы мечтаем о радостях нашей страны", – написала певица.

Отметим, что знаменитость должна исполнить национальный гимн на инаугурации Байдена.

Напомним, Леди Гага – американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер и актриса. Начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный актер Том Хэнкс станет ведущим телепередачи "Celebrating America", которую покажут в честь инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена.