Оскароносный Шон Пенн показал средний палец ФСБ за покушение на россиянина Верзилова, который воюет в ВСУ. Фото в тамбуре взорвало сеть

Легендарный американский актер Шон Пенн "передал привет" Федеральной службе безопасности РФ, которая хотела лишить жизни российского активиста и нынешнего бойца Вооруженных Сил Украины Петра Верзилова. Трехкратный лауреат премии "Оскар" показал средний палец представителям спецслужбы, находясь в тамбуре украинского поезда.

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Соответствующие кадры Верзилов опубликовал в своем Instagram. Бывший издатель "Медиазоны" также рассказал, что во время поездки они со знаменитостью обсуждали важные темы, в частности, как здорово, что в мире есть люди, готовые рисковать собственной жизнью ради свободы других.

"Мы вспоминали цитату Чарльза Буковски: "Найди то, что любишь, и позволь этому убить тебя". Передавали привет отрядам смерти из ФСБ России, которые, как стало известно на этой неделе, весь прошлый год планировали мое убийство. Привет!", – написал активист.

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Отдельно в своем посте Петр Верзилов акцентировал внимание на достижениях Шона Пенна. Он подчеркнул, что звезда является не только одним из самых титулованных актеров в мире, но и американцем, который внес наибольший личный вклад в борьбу с российской агрессией в Украине.

Выразительное фото со звездой в тамбуре вызвало настоящий ажиотаж в сети. Некоторые пользователи благодарили Шона Пенна за его позицию, тогда как другие обращали внимание на сходство между актером и Верзиловым.

"Собрат, передай ему привет и благодарность".

"Круче этого фото я не видел".

"Верзилов – молодой Шон".

"Классные парни"

"Какая легенда".

Что известно о Петре Верзилове

Петр Верлизов родился 25 октября 1987 года в Москве. В школьные годы он учился в Японии, Канаде и столице РФ, где затем поступил на философский факультет местного университета. Верзилов бросил учебу на втором курсе, а в 2005 году получил канадское гражданство.

В свое время активист был лидером радикальной арт-группы "Война" и участвовал в митингах против фальсификаций на выборах в Государственную думу, после чего был приговорен к 10 суткам ареста. В 2014 году Петр Верзилов вместе с Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной основал независимое русскоязычное интернет-издание "Медиазона". Он не переставал присоединяться к различным акциям протеста, а также пытался расследовать убийство российских журналистов в Центральноафриканской Республике, за что его, вероятно, могли отравить в 2018 году.

Из-за своей деятельности Верзилов сталкивался и с политическими преследованиями в РФ. Против активиста регистрировали уголовные дела, внесли в список так называемых "иноагентов", а в 2023 году Басманный районный суд Москвы вообще заочно приговорил его к восьми с половиной годам колонии. Его обвинили в "распространении фейков о российской армии" из-за постов о зверствах российских оккупантов в Буче.

Отметим, что после 24 февраля 2022 года Верзилов приехал в Украину для съемок документального фильма о войне. Уже в 2023 году он сообщил, что вступил в ряды ВСУ и выполняет разведывательные, логистические и другие задачи.

Как ранее писал OBOZ.UA, Шон Пенн не единственный знаменитый друг Украины, с которым встретился Петр Верзилов. В 2025 году он опубликовал совместное фото с "одним из самых влиятельных художников мира" Ай Вэйвеем с боевых позиций к северу от Харькова.

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