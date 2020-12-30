Лана Дель Рей впервые показала фото со своим возлюбленным с сайта знакомств

София Ковнир Люди 12:26, 30.12.2020

35-летняя американская певица Лана Дель Рей, которая по информации СМИ вскоре выходит замуж, впервые поделилась с поклонниками фото со своим возлюбленным Клейтоном Джонсоном. Они познакомились на сайте знакомств.

Пара вместе всего несколько месяцев. Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, на фото пара предстала в защитных медицинских масках. В своем посте певица рассказала о том, что получила травму руки из-за катания на коньках, а также поблагодарила своих родных за новогодние подарки.

Стоит отметить, что об отношениях Ланы Дель Рей и Джонсона почти ничего не известно. Пара познакомилась на сайте знакомств около полугода назад.

Лана Дель Рей со своим возлюбленным Клейтоном Джонсоном
Instagram Ланы Дель Рей

  • Напомним, Лана Дель Рей – американская певица, автор песен и поэтесса. Ее музыка была отмечена критиками за кинематографический стиль, озабоченность трагическими отношениями и меланхолией, а также за отсылки к американской поп-культуре, в частности, 1950-х и 1960-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Ланы Дель Рей обнаружили серьезную болезнь.

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