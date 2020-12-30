Лана Дель Рей вперше показала фото зі своїм коханим із сайту знайомств

35-річна американська співачка Лана Дель Рей, яка за інформацією ЗМІ незабаром виходить заміж, вперше поділилася з шанувальниками фото зі своїм коханим Клейтоном Джонсоном. Вони познайомилися на сайті знайомств.

Пара разом усього кілька місяців. Відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram (його можна подивитися нижче).

Так, на фото пара постала у захисних медичних масках. У своєму пості співачка розповіла про те, що отримала травму руки через катання на ковзанах, а також подякувала своїх рідних за новорічні подарунки.

Варто зазначити, що про стосунки Лани Дель Рей і Джонсона майже нічого не відомо. Пара познайомилася на сайті знайомств близько пів року тому.

Лана Дель Рей зі своїм коханим Клейтоном Джонсоном Instagram Лани Дель Рей

Нагадаємо, Лана Дель Рей – американська співачка, авторка пісень і поетеса. Її музика була відзначена критиками за кінематографічний стиль, заклопотаність трагічними стосунками і меланхолією, а також за відсилання до американської попкультури, зокрема, 1950-х і 1960-х років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Лани Дель Рей виявили серйозну хворобу.