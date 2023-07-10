Квиткова рассказала, что получила от бывшего мужа Добрынина на 25-летие, и назвала самый оригинальный подарок

Известная украинская блогерша Даша Квиткова накануне отпраздновала 25-летие и похвасталась подарками, которые получила от близких. Среди поздравивших звезду был и ее бывший муж – известный телеведущий Никита Добрынин.

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Об этом она рассказала в своем блоге, отвечая на вопросы подписчиков. Квиткова также поделилась, какой подарок сделала сама себе и чем ее удивили в день рождения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Многие поклонники спросили, порадовал ли ее чем-то бывший. "Уже 20-й вопрос. Никита утром подарил цветы, когда забирал Левчика к себе", – написала блогерша.

Звезду соцсетей в день рождения засыпали красивыми букетами, которые она продемонстрировала в блоге. Однако самым оригинальным подарком стал рожок для обуви. Квиткова объяснила, что все время забывала приобрести его в квартиру.

Сама себе знаменитость подарила 10-дневный отдых у моря с маленьким сыном. Квиткова отпраздновала 25-летие в компании близких, среди которых была известная телеведущая Леся Никитюк.

Блогерша с гостями отдохнули у бассейна, чаевали в подъезде и провели вечер на природе под живое исполнение музыки. Кстати, по случаю дня рождения Квиткова также получила благодарность за волонтерскую деятельность.

Как писал OBOZREVATEL, в 2023 году стало известно, что Дарья Квиткова не живет вместе с любимым. Пара разъехалась, но не перестала общаться. Добрынин подтвердил слова бывшей возлюбленной и заверил, что в их разрыве нет ничего критического. Артист также подчеркнул, что сложное решение они приняли вдвоем.

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