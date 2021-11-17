Квартира в Лос-Анжелесе, роскошный кабриолет и собака: как жил новый 'Холостяк' до шоу. Фото

Перед тем как принять участие в 12 сезоне шоу "Холостяк-12" на телеканале "СТБ" Александр Топольский жил в США и занимался бизнесом. Актер владеет современными апартаментами, дорогим авто и воспитывает собаку по кличке Кингстон.

На время съемок проекта бизнесмен оставил свои владения в Америке, чтобы обрести любовь всей жизни в Украине. OBOZREVATEL решил показать, что будет ждать победительницу 12 сезона романтического реалити после шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На официальной странице нового "холостяка" говорится, что он живет в двух городах – Майами и Лос-Анджелесе и занимается недвижимостью. Также в сети есть видео из одной из квартир Александра, расположенной в ЛА.

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По планировке она напоминает апартаменты-студию, где спальная зона не отделена от кухни и гостевой комнаты. На кадрах можно заметить, что Топольский любит светлые стены и фурнитуру, потому его квартира выглядит свежей и просторной.

Возле кухни весит большой плазменный телевизор, напротив которого стоит серый дизайн и мягкий коврик, на котором любит спать домашний любимец украинца. За стеной, отграничивающей кухню и комнату, Алекс разместил широкую кровать, возле которой есть лампы и стеклянные тумбочки.

В апартаментах бизнесмен живет не один, а с американским стаффордширским терьером по кличке Кингстон. Ранее Топольский рассказывал, что нашел друга в приюте.

"Кингстона спасли щенкам, когда ему было 2 месяца с обгоревшим телом, в углу заброшенного здания, вылечили и помогли найти дом. Теперь ему 4 года. Он гиперактивный, полный жизни пес", – вспомнил хозяин животного.

Также в США осталось элитное авто участника реалити. В своих социальных сетях Александр часто хвастается черным Mercedes-Benz, который может оставить позади даже спорткары.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, организаторы шоу определились с новым героем, за сердце которого сразятся красавицы в 12 сезоне. Больше об Александре можно узнать в материале.