"Квартал 95" после локдауна собирает Октябрьский дворец для съемок нового сезона "Лиги Смеха"

Студия "Квартал 95" анонсировала старт седьмого сезона юмористического шоу "Лига Смеха", съемки которого начнутся после завершения локдауна в Украине – 27 января. Так, они будут проходить в Октябрьском дворце в Киеве вместе со зрителями – билеты на эту дату уже полностью раскуплены.

Организаторы проекта на официальной странице в Instagram заявили, что в новом сезоне будут принимать участие 11 команд. Отметим, что продажа билетов на первый съемочный день осуществляется на сайте kontramarka.ua.

Квартал "95" анонсировал съемки нового сезона "Лиги Смеха" Instagram "Квартал 95"

На сайте kontramarka.ua указано, что билеты стартуют от 390 гривен . Самые дорогие можно приобрести за 1 290 гривен.

В новом сезоне "Лиги Смеха" будут участвовать следующие команды: "Стоянівка", "Загорецька", "Винницкие", "Отдыхаем вместе", "Трио Разные", "VIP Тернопіль", "30+", "ВКВ", "Стадіон Діброва", "Воробушек", "Наш формат".

Ведущими шоу станут комик Евгений Кошевой и рэпер Потап (Алексей Потапенко).

Билеты на первый съемочный седьмого сезона день "Лиги Смеха" kontramarka.ua

Кто примет участие в новом сезоне "Лиги Смеха" Instagram "Квартал 95"

В сети раскритиковали организаторов шоу за начало съемок сразу же после завершения локдауна. Напомним, что его ввели в Украине с 8 по 24 января 2021 года. К слову, еще до карантинных ограничений "Квартал 95" успел дать концерт. Он состоялся 22 декабря в Национальном дворце искусств Украины.

В сети раскритиковали "Квартал 95"

В сети раскритиковали "Квартал 95"

В сети раскритиковали "Квартал 95"

Также пользователи соцсети выдвинули свою версию того, почему локдаун в Украине, который начался 8 января, заканчивается именно 24 числа того же месяца. Их версия в том, что у президента Владимира Зеленского 25 января день рождения (видео смотрите ниже).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, был назван победитель шестого сезона "Лиги смеха".