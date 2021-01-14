"Квартал 95" після локдауну збирає Жовтневий палац для зйомок нового сезону "Ліги сміху"

Студія "Квартал 95" анонсувала старт сьомого сезону гумористичного шоу "Ліга Сміху", зйомки якого почнуться після завершення локдауну в Україні – 27 січня. Так, вони відбуватимуться в Жовтневому палаці у Києві разом із глядачами – квитки на цю дату вже повністю розкуплено.

Організатори проєкту на офіційній сторінці в Instagram заявили, що в новому сезоні будуть брати участь 11 команд. Зазначимо, що продаж квитків на перший знімальний день здійснюється на сайті kontramarka.ua.

Квартал "95" анонсував зйомки нового сезону "Ліги сміху" Instagram "Квартал 95"

На сайті kontramarka.ua зазначено, що квитки стартують від 390 гривень. Найдорожчі можна придбати за 1290 гривень.

У новому сезоні "Ліги сміху" братимуть участь такі команди: "Стоянівка", "Загорецька", "Вінницькі", "Отдыхаем вместе", "Трио Разные", "VIP Тернопіль", "30+", "ВКВ", "Стадіон Діброва", "Воробушек", "Наш формат".

Ведучими шоу стануть комік Євген Кошовий і репер Потап (Олексій Потапенко).

Квитки на перший знімальний день сьомого сезону "Ліги сміху" kontramarka.ua

Хто візьме участь у новому сезоні "Ліги сміху" Instagram "Квартал 95"

У мережі розкритикували організаторів шоу за початок зйомок відразу ж після завершення локдауну. Нагадаємо, що його ввели в Україні з 8 до 24 січня 2021 року. До речі, ще до карантинних обмежень "Квартал 95" встиг дати концерт. Він відбувся 22 грудня в Національному палаці мистецтв України.

У мережі розкритикували "Квартал 95"

У мережі розкритикували "Квартал 95"

У мережі розкритикували "Квартал 95"

Також користувачі соцмережі висунули свою версію того, чому локдаун в Україні, який розпочався 8 січня, закінчується саме 24 числа того ж місяця. Їхня версія в тому, що у президента Володимира Зеленського 25 січня день народження (відео дивіться нижче).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, було названо переможця шостого сезону "Ліги сміху".