"Квартал 95" після локдауну збирає Жовтневий палац для зйомок нового сезону "Ліги сміху"

Юля Ухіна Люди 17:58, 14.01.2021 Оновлено: 18:33, 14.01.2021

Студія "Квартал 95" анонсувала старт сьомого сезону гумористичного шоу "Ліга Сміху", зйомки якого почнуться після завершення локдауну в Україні – 27 січня. Так, вони відбуватимуться в Жовтневому палаці у Києві разом із глядачами – квитки на цю дату вже повністю розкуплено.

Організатори проєкту на офіційній сторінці в Instagram заявили, що в новому сезоні будуть брати участь 11 команд. Зазначимо, що продаж квитків на перший знімальний день здійснюється на сайті kontramarka.ua.

Квартал "95" анонсував зйомки нового сезону "Ліги сміху"
Instagram "Квартал 95"

  • На сайті kontramarka.ua зазначено, що квитки стартують від 390 гривень. Найдорожчі можна придбати за 1290 гривень.

  • У новому сезоні "Ліги сміху" братимуть участь такі команди: "Стоянівка", "Загорецька", "Вінницькі", "Отдыхаем вместе", "Трио Разные", "VIP Тернопіль", "30+", "ВКВ", "Стадіон Діброва", "Воробушек", "Наш формат".

  • Ведучими шоу стануть комік Євген Кошовий і репер Потап (Олексій Потапенко).

Квитки на перший знімальний день сьомого сезону "Ліги сміху"
kontramarka.ua
Хто візьме участь у новому сезоні "Ліги сміху"
Instagram "Квартал 95"

У мережі розкритикували організаторів шоу за початок зйомок відразу ж після завершення локдауну. Нагадаємо, що його ввели в Україні з 8 до 24 січня 2021 року. До речі, ще до карантинних обмежень "Квартал 95" встиг дати концерт. Він відбувся 22 грудня в Національному палаці мистецтв України.

У мережі розкритикували "Квартал 95"
У мережі розкритикували "Квартал 95"
У мережі розкритикували "Квартал 95"

Також користувачі соцмережі висунули свою версію того, чому локдаун в Україні, який розпочався 8 січня, закінчується саме 24 числа того ж місяця. Їхня версія в тому, що у президента Володимира Зеленського 25 січня день народження (відео дивіться нижче).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, було названо переможця шостого сезону "Ліги сміху".

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