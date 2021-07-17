"Квартал 95" переходит на украинский язык: что изменится в шоу

После того, как 16 июня 2021 года в силу вступили новые нормы Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", юмористическое шоу "Вечерний Квартал" поменяет формат. Теперь актеры будут выступать на сцене на украинском языке, а вот песни и шутки останутся на русском.

Так, по сообщению пресс-службы "Квартала 95" актеры будут придерживаются всех требований действующего законодательства Украины.

"С этого дня, 16 июля, сопровождение (конферанс) всех концертов "Вечернего Квартала" осуществляется на государственном языке", – заявили в пресс-службе.

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Также отмечается, что исключением в использовании украинского языка могут стать песни, фонограммы и некоторые моменты в выступлении. Так, в этих случаях разрешается использовать другие языки, в частности и русский.

"Это разрешено в соответствии с частью второй статьи 23 Закона " Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – отметили представители юмористического шоу.

Напомним:

"Вечерний квартал" – юмористическое телешоу студии "Квартал-95", выходящее в эфир с 2005 года. С 2012 года транслируется на телеканале "1+1". Основная тематика – политика и социальная сатира.

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