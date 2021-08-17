Кузьме Скрябину исполнилось бы 53 года: семь мудрых и трогательных цитат музыканта

Сегодня, 17 августа, украинский музыкант Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма Скрябин, мог бы отметить свой 53-й день рождения. Он погиб шесть лет назад в аварии, возвращаясь из Кривого Рога, где проходил концерт его группы.

В памяти миллионов украинцев Скрябин остался прямым, честным, мудрым и добрым человеком, который предпочитал открыто говорить обо всем, что думал, и никогда не предавал своих убеждений. В день рождения Кузьмы OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить самые яркие цитаты артиста.

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Больше ничего не умею, как рифмовать слова и под музыку выкладывать какие-то идеи. Порой они мудрые и глубокие, а порой – этажные и ржачные. Но в них всегда есть суть.

Любовь я определяю для себя как состояние максимально комфортного пребывания с одним человеком долгое время, в идеале – до самого конца.

Мой дом – единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам самых близких мне людей.

У меня всегда один и тот же стиль: джинсы, куртка, спортивная обувь или кроссовки. Главное, чтобы было легко, удобно. И в повседневной жизни, и на съемках, и на концертах. Честно скажу: я "жмикрут"! Нелегко расстаюсь с деньгами , потому что они мне непросто даются. Для дома и семьи не жалко, а для себя, на шмотки – жалко. Что я, нарцисс или альфонс, чтобы наряжаться?

Политики – люди с другой планеты, они законы придумывают для нас, чтобы нас, как стадо, держать в каком-то периметре.

Чем больше хочешь от жизни – тем меньше она дает тебе.

Я возненавидел политиков, потому что это лицемеры. Я возненавидел Россию, к которой всегда относился толерантно. Я никогда в жизни не поеду в Крым. Для меня, то есть измена со стороны Крыма. Будто взяли и вывернули наружу старые солдатские кальсоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, на международном кинофестивале в Одессе показали первый трейлер фильма о Скрябине "Я, "Победа" и Берлин". В кинотеатрах Украины ленту можно будет увидеть в марте 2022 года.