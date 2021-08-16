Появился первый тизер-трейлер фильма о Кузьме Скрябине. Эксклюзивное видео

На 12-м Одесском кинофестивале эксклюзивно показали первый тизер-трейлер фильма об известном украинском музыканте Кузьме Скрябине "Я, "Победа" и Берлин", снятого по одноименной книге. Зрители смогут увидеть эту ленту в кинотеатрах уже в марте 2022 года.

Деньги, вырученные в прокате, передадут в фонд Кузьмы Скрябина, которым руководит его семья. Об этом творческая команда рассказала журналисту OBOZREVATEL во время встречи на ОМКФ.

Продюсер фильма Алексей Терентьев, отвечая на вопрос касательно скандала между мамой Скрябина и компанией Moon Records, отметил, что они со своей стороны уже согласовали все юридические формальности с родными певца.

Видео дня

"Очень печально, что возникают такие конфликтные ситуации в украинском шоу-бизнесе в вопросе авторских прав. Что касается нас, то мы получили разрешение на переработку всех песен, составили необходимые договоры с фондом Кузьмы Скрябина, куда, собственно, и пойдет вся прибыль с проката фильма", – добавил Терентьев.

Кстати, в картине зрители услышат 15 треков Кузьмы Скрябина: эти песни записаны в кавер-версиях известными украинскими исполнителями.

Сюжет фильма и музыкальное сопровождение полностью согласованы с вдовой Кузьмы.

"С нами была Светлана, вдова Андрея. Она нам советовала и подсказывала. Мы тесно общались. И пока Светлана не увидела финальную версию финала, съемки не начинались", – рассказывает исполнительница главной женской роли Мария Стопник.

Кузьма Скрябин – украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Вокалист группы "Скрябин". Известен также под псевдонимом Кузьма. Герой Украины (2020 год, посмертно).

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как мама певца Кузьмы Скрябина – Ольга Кузьменко – обвинила владельца лейбла Moon Records в том, что он пытается присвоить права на песни ее сына, владелец компании Андрей Пасичник записал видеоответ. Он заявил, что Ольга якобы дает недостоверную информацию и не понимает сути конфликта.