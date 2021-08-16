Появился первый тизер-трейлер фильма о Кузьме Скрябине. Эксклюзивное видео

Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
Кино
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Появился первый тизер-трейлер фильма о Кузьме Скрябине. Эксклюзивное видео

На 12-м Одесском кинофестивале эксклюзивно показали первый тизер-трейлер фильма об известном украинском музыканте Кузьме Скрябине "Я, "Победа" и Берлин", снятого по одноименной книге. Зрители смогут увидеть эту ленту в кинотеатрах уже в марте 2022 года.

Деньги, вырученные в прокате, передадут в фонд Кузьмы Скрябина, которым руководит его семья. Об этом творческая команда рассказала журналисту OBOZREVATEL во время встречи на ОМКФ.

Съемки фильма "Я, "Победа" и Берлин".

Продюсер фильма Алексей Терентьев, отвечая на вопрос касательно скандала между мамой Скрябина и компанией Moon Records, отметил, что они со своей стороны уже согласовали все юридические формальности с родными певца.

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"Очень печально, что возникают такие конфликтные ситуации в украинском шоу-бизнесе в вопросе авторских прав. Что касается нас, то мы получили разрешение на переработку всех песен, составили необходимые договоры с фондом Кузьмы Скрябина, куда, собственно, и пойдет вся прибыль с проката фильма", – добавил Терентьев.

Продюсер фильма Алексей Терентьев.
Украинский музыкант Кузьма Скрябин.

Кстати, в картине зрители услышат 15 треков Кузьмы Скрябина: эти песни записаны в кавер-версиях известными украинскими исполнителями.

Сюжет фильма и музыкальное сопровождение полностью согласованы с вдовой Кузьмы.

"С нами была Светлана, вдова Андрея. Она нам советовала и подсказывала. Мы тесно общались. И пока Светлана не увидела финальную версию финала, съемки не начинались", – рассказывает исполнительница главной женской роли Мария Стопник.

Кузьма Скрябин – украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Вокалист группы "Скрябин". Известен также под псевдонимом Кузьма. Герой Украины (2020 год, посмертно).

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как мама певца Кузьмы Скрябина – Ольга Кузьменко – обвинила владельца лейбла Moon Records в том, что он пытается присвоить права на песни ее сына, владелец компании Андрей Пасичник записал видеоответ. Он заявил, что Ольга якобы дает недостоверную информацию и не понимает сути конфликта.