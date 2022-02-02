Кузьма Скрябин погиб 7 лет назад: как произошло роковое ДТП, унесшее жизнь музыканта. Фото и видео

Семь лет назад в автокатастрофе погиб украинский музыкант, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко (Кузьма). Рано утром 2 февраля 2015 года он разбился в аварии у села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

В тот момент музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге. Его внедорожник Toyota Sequoia, двигаясь по скользкой от дождя дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся с молоковозом "ГАЗ 53".

Несмотря на то, что в автомобиле сработали подушки безопасности, Кузьма погиб на месте от полученных травм. Ему было 46 лет.

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В аварии также пострадали и были госпитализированы две женщины – пассажирка молоковоза и администратор Скрябина.

За несколько дней до гибели Андрей дал интервью, в котором обвинил украинскую власть в бездеятельности относительно прекращения войны на востоке Украины. Этот факт послужил появлению множества слухов о "заказной" аварии.

В частности, вскоре после гибели Скрябина в соцсетях появилось сообщение человека по имени Дмитрий Ященко, который утверждал, будто был свидетелем ДТП и будто внедорожник Кузьмы "подрезала" "Хонда". В то же время от письменных показаний следствию мужчина отказался.

При этом мать музыканта Ольга Кузьменко не верит в то, что ее сына убили. "Не было никакой подставы, было чистое ДТП… Есть свидетель, человек, который ехал с ним в машине. Поговорили с ним. ... Все было вроде бы сухо, и посреди дороги была ледовая глыба. И на нее попал", – сказала она "Львовской волне".

А украинский телеведущий и автогонщик Алексей Мочанов в Facebook рассказал, что, по его мнению, Кузьма Скрябин погиб из-за рокового стечения обстоятельств. "Андрей Викторович Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии, к сожалению, которое произошло по его собственной вине", – написал он.

29 октября 2015 года президента Петр Порошенко посмертно наградил Андрея Кузьменко Орденом "За заслуги" I степени. 17 августа 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом присвоил Кузьме звание Героя Украины.

"С начала войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие – ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом – заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", – отметил тогда Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL публиковал семь мудрых цитат Кузьмы Скрябина. В августе 2021 года музыканту могло бы исполниться 53 года.

Дочь Кузьмы Мария-Барбара ранее призналась, что до сих пор не пережила смерть отца.