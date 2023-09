Культового режиссера Вуди Аллена освистали на Венецианском кинофестивале: что случилось. Видео

Культовый 87-летний режиссер Вуди Аллен под свист и недовольные выкрики появился на Венецианском кинофестивале. Он приехал с семьей на премьеру своего фильма Coup De Chance, который показали вне конкурсной программы, однако гости мероприятия совсем не обрадовались визиту скандальной звезды.

Для Аллена такая реакция была не в новинку, поэтому он не обратил внимание на протестующих, которые изо всех сил пытались выразить ему свое пренебрежение. Видео появилось на YouTube The Times and The Sunday Times (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Режиссера на красной дорожке сопровождала супруга Сун-И и две приемные дочери – Беше и Мензи. Семья выглядела дружной и счастливой, но это не отвлекло недругов режиссера – активистов против сексуального насилия.

Личная жизнь звезды не раз становилась причиной скандала, приводила к судебным разбирательствам и проблемам в карьере режиссера.

Все началось более 30 лет назад, когда 56-летний Вуди Аллен начал отношения с 21-летней Сун-И, которая на тот момент была дочерью его гражданской жены Мии Фэрроу. Она бросила режиссера, как только узнала о его романе со своей дочерью.

Впрочем, ничего противозаконного в этих отношениях не было. Совершеннолетняя Сун-И не обвиняла Аллена в развращении, а он никогда не был ее опекуном. Хотя история получилась достаточно сенсационной, но разрушил карьеру ему другой инцидент.

В отношениях с Мией режиссер удочерил маленькую Дилан, к которой сильно привязался. Позже ребенок обвинил названного отца в приставаниях на чердаке дома, но этого не смогли доказать в суде. Звезду оправдали, хоть его репутация и пострадала.

Уже в 2014 году, когда Дилан стала взрослой, она публично возобновила свои обвинения.

"Вуди Аллен взял меня за руку и отвел на чердак. Он велел мне лечь на живот и поиграть с набором игрушечных поездов моего брата. Потом он совершил надо мной сексуальное насилие. Разговаривал, пока делал это, шептал, что я хорошая девочка, что это будет нашим секретом, пообещал, что мы поедем в Париж и я буду играть в его фильмах", – вспомнила приёмная дочь Аллена.

С тех пор карьера режиссера потерпела крах. От сотрудничества с ним отказались многие выдающиеся звезды, а каждый выход в свет сопровождается освистованием, поэтому семья знаменитости перестала вести регулярную светскую жизнь.

