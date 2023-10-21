Культовая Мерил Стрип шокировала известием о разводе с мужем после 45 лет брака

Звезда культовых фильмов Мерил Стрип, которую киноведы и критики признали одной из самых выдающихся актрис своего времени, шокировала фанатов известием о разводе с мужем, известным скульптором Доном Гаммером. Пара прожила в браке 45 лет и воспитала четырех общих детей.

Такое заявление представителя 74-летней обладательницы трех "Оскаров" и ее уже бывшего 76-летнего мужа опубликовал таблоид Page Six. Впрочем, еще большим шоком стало то, что супруги не вместе уже более шести лет.

"Дон Гаммер и Мерил Стрип разведены более шести лет, и хотя они будут всегда заботиться друг о друге, они выбрали жизнь отдельно", – уточнил представитель звездной пары.

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Однако ни актриса, ни скульптор новость о разводе не комментировали. Более того, Мерил Стип до сих пор носит обручальное кольцо на безымянном пальце. Именно поэтому фаны даже не догадывались о разрыве брака звезды фильмов "Дьявол носит Prada", "Мамма Mia!" и других.

В последний раз пара вместе появлялась на публике в 2018 году на церемонии вручения премии "Оскар".

Отметим, Дон Гаммер и Мэрил Стрип поженились в 1978 году. У них четверо детей: 43-летний Генри, 40-летняя Мэйми, 37-летняя Грейс и 30-летняя Луиза.

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