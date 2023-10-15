Культовая Мадонна вышла на сцену с флагом Украины на концерте в Лондоне в рамках своего мирового турне. Видео

14 октября культовая американская певица Мадонна выступила в Лондоне, где стартовало ее мировое турне под названием Celebration. На концерте звезда выразила свою поддержку украинскому народу, развернув на сцене сине-желтый флаг.

Шоу легенды поп-музыки состоялось на стадионе The O2 Arena, где собралось более 20 тысяч фанатов певицы. Видео с концерта распространили в Х (соцсеть, известная ранее под названием Twitter).

Масштабное шоу артистки сделано в формате путешествия во времени – Мадонна исполнила более 40 хитов за всю свою музыкальную карьеру, которые стали выдающимися для эпохи.

Во время исполнения культовой композиции Don't Cry for Me Argentina большой неожиданностью стало то, что на сцене появился флаг Украины. Это была сине-желтая мантия, которой обвернула свои плечи 65-летняя знаменитость.

Видео дня

После этого Мадонна повернулась к зрителям спиной и направилась за кулисы. Рядом с ней шел танцовщик из шоу-балета, на спине которого было написано NO WAR (НЕТ ВОЙНЕ).

Кроме того, во время концерта певица высказалась в ситуации в Израиле, где палестинские боевики ХАМАС устраивают массированные ракетные обстрелы.

"Так больно быть свидетелем этого. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как страдают дети, подростки, пожилые люди", – прокомментировала звезда.

Напомним, Мадонна в первые дни полномасштабного российского вторжения сделала заявление в поддержку Украины. В своих соцсетях культовая певица написала: "Путин нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех! Давайте не будем чувствовать себя беспомощными перед геополитическими действиями такого масштаба. Слава Украине! Героям слава!"

Ранее OBOZ.UA рассказывал и о других мировых звездах, поднимающих флаг Украины на своих концертах. Среди них Пол Маккартни, группы Rammstein, Imagine Dragons и другие. Подробнее – в нашем материале.

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