Культовая драма ''8 миля'' с Эминемом станет телесериалом: 50 Cent уже начал над ним работу

Легендарная полуавтобиографическая драма "8 миля" о молодом рэпере Эминеме, которая вышла на экраны еще в 2002 году, станет сериалом. Известный американский хип-хоп-исполнитель 50 Cent заявил, что уже начал работу над телеадаптацией кинопроекта.

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Резонансную новость для всех поклонников Эминема и его культового трека Lose Yourself, который впервые прозвучал именно в "8 миле", 50 Cent заявил в интервью YouTube-каналу BigBoyTV. Он не стал углубляться в подробности, но заверил, что работа над сериалом стартовала.

"Я собираюсь показать "8 милю" на телевидении. Это будет грандиозно. Я уже работаю над этим. Это будет не пустышка, 100%... Для меня важно, чтобы это поняла молодежь", – прокомментировал рэпер.

50 Cent не раскрыл, появится ли сам Эминем в сериале, однако отметил, что тот одобрил проект.

Рэпер, который в последнее время отошел от музыки и начал заниматься кино, добавил, что новая версия "8 мили" необходима для укрепления наследия Эминема. 50 Cent также убежден, что сериал удивит зрителей своими масштабами, сравнив его с перезапуском "Принца из Беверли-Хиллз" – ситкома 1990-х, где начинал карьеру Уилл Смит.

Отметим, Фильм "8 миля" вышел в 2002 году. Это полуавтобиографическая драма, в которой Эминем по сути сыграл молодую версию себя – начинающего рэпера Джимми Смита из бедного района Детройта. Картина имела большой успех в прокате, а вошедшая в нее песня Lose Yourself принесла Эминему "Оскар".

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