Куда делся особняк семьи Леси Украинки на Полтавщине: раскрылась еще одна тайна

Украинская журналистка Евгения Подобная рассказала о Зеленом гае в Гадяче Полтавской области, где жила, творила и любила знаменитая поэтесса Леся Украинка.

По словам Подобной, в этом лесу можно гулять часами, как это делала сама писательница и ее семья. Соответствующий пост девушка разместила на своей странице в Facebook.

Журналистка сообщила, что от 11-комнатного дома Косачей не осталось ни камня, а только гранитный памятник с лаконичной надписью: "Здесь был дом".

Подобная рассказала, что, по воспоминаниям жителей Гадяча, которые знали семью Косачей, они были очень простыми и открытыми в общении, ласковыми и щедрыми с прислугой, чуткими к жителям города и пригородного хутора. Они всегда помогали местным чем могли, никто не сказал о них ни одного плохого слова.

Как стало известно, дом Косачей в Гадяче продали "на снос" и таким образом Зеленого гая не стало. Лесе Украинке было тяжело и очень обидно переживать это. Кроме этого в 1918 году у поэтессы также забрали другую собственность – землю в гадячском уезде.

Дочь Украинки писала, что, если бы власть не отобрала дом в Зеленом гае, то в нем был бы дом отдыха для украинских писателей или детей.

Журналистка подчеркнула, что в 1921 году Украинка приехала в Гадяч забрать архивы и некоторые вещи. Но ей не отдали, потому что это теперь – "музейное имущество и собственность страны". В результате ей пришлось ехать в Киев на поклон и просить Академию наук отдать ее собственность.

"А еще в начале 20-х большевики арестовывали Украинку. Факт зафиксирован, но подробности о причинах и обстоятельства ареста найти не удалось", – подытожила Подобная.

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