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Куда делась Геля – легендарная помощница Верки Сердючки: два брака, рождение сыновей после 40 лет и съемки с Шуфричем

Оксана Гейдор
Люди
4 минуты
2,4 т.
Куда делась Геля – легендарная помощница Верки Сердючки: два брака, рождение сыновей после 40 лет и съемки с Шуфричем

Радмила Щеголева, актриса и телеведущая, игравшая роль молчаливой Гели в знаменитом "СВ-шоу" Андрея Данилко, в свое время имела большую популярность, но вдруг пропала с телеэкранов. История о том, почему она решила уйти из суперпопулярной программы, прояснилась только недавно.

Сейчас Радмиле Щеголевой – 49 лет. Она снимается в кино и воспитывает с мужем двух сыновей – Дмитрия и Артема. Дети появились в браке, когда маме было уже за 40. OBOZREVATEL рассказывает, где сейчас известная актриса и как сложилась ее судьба.

Куда делась Геля – легендарная помощница Верки Сердючки: два брака, рождение сыновей после 40 лет и съемки с Шуфричем
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Актриса Радмила Щеголева родилась и выросла в Киеве в творческой семье. Ее папа был режиссером в музыкальном театре, дед – заместителем директора Киевского театра оперы и балета, мама работала на телевидении.

Своим редким именем Радмила обязана отцу. Он назвал ее в честь югославской певицы Радмилы Караклаич. Та давала в Киеве концерт в тот день, когда родилась Рада.

В подростковом возрасте девушка увлекалась медициной. "Половина моей семьи была в медицине, другая половина – творческие люди, – рассказывала в одном из интервью. – Но, так как бывала с папой почти на всех его репетициях в театре, интерес к драматическому искусству возобладал". После школы Щеголева поступила в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. После окончания вуза некоторое время работала в столичном Театре имени Леси Украинки.

Куда делась Геля – легендарная помощница Верки Сердючки: два брака, рождение сыновей после 40 лет и съемки с Шуфричем

А затем успешно прошла отбор на участие в телевизионной программе "СВ-шоу". По словам актрисы, идя на кастинг, она не знала, кто такой Андрей Данилко. Программа выходила в эфир с 1997 по 2002 год. Радмила Щеголева в образе помощницы Гели преимущественно молчала во время эфиров, однако очень красноречиво передавала свои эмоции выражением лица.

Геля пропала с экранов очень неожиданно. Информации о том, почему она покинула шоу, не было нигде. Впоследствии Радмила объяснила, что произошло. По ее словам, оставить образ Гели пришлось из-за болезни. Мол, так плохо стала себя чувствовать, что покинула Данилко на гастролях и уехала в Киев.

Куда делась Геля – легендарная помощница Верки Сердючки: два брака, рождение сыновей после 40 лет и съемки с Шуфричем

Актриса очень сожалела, что не поговорила с Андреем лично. Щеголева рассказывала в интервью изданию "КП в Украине", что незадолго до гастролей ей удалили аппендицит, но операция не помогла. Актриса выступала на обезболивающих, а потом лекарство перестало помогать и пришлось снова срочно обращаться к медикам. "Мне пытались поставить диагноз, я потратила все отложенные деньги. Лежала и думала, что если писать завещание, то некому", – рассказала актриса. Однако жажда жизни взяла верх.

С Данилко она не виделась много лет, сейчас общаются – однажды Андрей позвонил ей сам. Одна из последних публикаций Радмилы в Facebook – информация об успешных гастролях Верки Сердючки в США.

Куда делась Геля – легендарная помощница Верки Сердючки: два брака, рождение сыновей после 40 лет и съемки с Шуфричем

После ухода от Данилко Щеголева занялась бизнесом: друзья помогли открыть кадровое агентство. Однако потом вернулась в профессию. Она очень придирчиво относится к выбору будущих ролей. Говорит, что иногда сознательно выпадает на время из обоймы – долго не снимается. А потом с легкостью соглашается на длительные истории. К примеру, в картине "Дау", где играла одну из главных ролей – жены академика Ландау, проработала три года. Художественный проект "Дау" включает в себя 13 частей разной продолжительности. В картине задействованы лишь несколько профессиональных актеров, другие роли исполнили непрофессиональные, включая Нестора Шуфрича, Михаила Добкина и журналиста Дмитрия Гордона.

Куда делась Геля – легендарная помощница Верки Сердючки: два брака, рождение сыновей после 40 лет и съемки с Шуфричем

Одна из последних работ Радмилы – роль в картине режиссера Марины Вроды "Степное". Летом фильм получил приз за режиссуру и награду Фипрессы на кинофестивале в швейцарском городе Локарно.

Куда делась Геля – легендарная помощница Верки Сердючки: два брака, рождение сыновей после 40 лет и съемки с Шуфричем

Радмила неохотно раскрывает подробности личной жизни, однако время от времени выставляет в соцсетях фотографии своей семьи. Актриса не озвучивает, чем занимается ее нынешний муж. Как и не хочет рассказывать, почему разошлись пути с первым избранником, с которым развелась в 33 года после 10 лет брака. В одном интервью лишь обмолвилась об этом: "Я себя плохо вела, продолжать это было невозможно".

Куда делась Геля – легендарная помощница Верки Сердючки: два брака, рождение сыновей после 40 лет и съемки с Шуфричем

Известно, что со вторым мужем познакомились, когда Андрей пришел по вызову починить розетку. Как рассказывал мужчина журналистам программы ЖВЛ, во время визита он немного нахалтурил и пришлось снова ехать к Радмиле… Поженились, когда Щеголева уже была беременна.

В свое время они с Андреем договорились, что зачатие их ребенка должно произойти только естественным путем, поэтому терпеливо ждали чуда. Первого сына актриса родила в 41 год, второго – в 43. Вместе с детьми и мужем Радмила живет в загородном доме. Увлекается нетрадиционной медициной, психологией и философией.

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