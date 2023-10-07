Куда делась Геля – легендарная помощница Верки Сердючки: два брака, рождение сыновей после 40 лет и съемки с Шуфричем

Радмила Щеголева, актриса и телеведущая, игравшая роль молчаливой Гели в знаменитом "СВ-шоу" Андрея Данилко, в свое время имела большую популярность, но вдруг пропала с телеэкранов. История о том, почему она решила уйти из суперпопулярной программы, прояснилась только недавно.

Сейчас Радмиле Щеголевой – 49 лет. Она снимается в кино и воспитывает с мужем двух сыновей – Дмитрия и Артема. Дети появились в браке, когда маме было уже за 40. OBOZREVATEL рассказывает, где сейчас известная актриса и как сложилась ее судьба.

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Актриса Радмила Щеголева родилась и выросла в Киеве в творческой семье. Ее папа был режиссером в музыкальном театре, дед – заместителем директора Киевского театра оперы и балета, мама работала на телевидении.

Своим редким именем Радмила обязана отцу. Он назвал ее в честь югославской певицы Радмилы Караклаич. Та давала в Киеве концерт в тот день, когда родилась Рада.

В подростковом возрасте девушка увлекалась медициной. "Половина моей семьи была в медицине, другая половина – творческие люди, – рассказывала в одном из интервью. – Но, так как бывала с папой почти на всех его репетициях в театре, интерес к драматическому искусству возобладал". После школы Щеголева поступила в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. После окончания вуза некоторое время работала в столичном Театре имени Леси Украинки.

А затем успешно прошла отбор на участие в телевизионной программе "СВ-шоу". По словам актрисы, идя на кастинг, она не знала, кто такой Андрей Данилко. Программа выходила в эфир с 1997 по 2002 год. Радмила Щеголева в образе помощницы Гели преимущественно молчала во время эфиров, однако очень красноречиво передавала свои эмоции выражением лица.

Геля пропала с экранов очень неожиданно. Информации о том, почему она покинула шоу, не было нигде. Впоследствии Радмила объяснила, что произошло. По ее словам, оставить образ Гели пришлось из-за болезни. Мол, так плохо стала себя чувствовать, что покинула Данилко на гастролях и уехала в Киев.

Актриса очень сожалела, что не поговорила с Андреем лично. Щеголева рассказывала в интервью изданию "КП в Украине", что незадолго до гастролей ей удалили аппендицит, но операция не помогла. Актриса выступала на обезболивающих, а потом лекарство перестало помогать и пришлось снова срочно обращаться к медикам. "Мне пытались поставить диагноз, я потратила все отложенные деньги. Лежала и думала, что если писать завещание, то некому", – рассказала актриса. Однако жажда жизни взяла верх.

С Данилко она не виделась много лет, сейчас общаются – однажды Андрей позвонил ей сам. Одна из последних публикаций Радмилы в Facebook – информация об успешных гастролях Верки Сердючки в США.

После ухода от Данилко Щеголева занялась бизнесом: друзья помогли открыть кадровое агентство. Однако потом вернулась в профессию. Она очень придирчиво относится к выбору будущих ролей. Говорит, что иногда сознательно выпадает на время из обоймы – долго не снимается. А потом с легкостью соглашается на длительные истории. К примеру, в картине "Дау", где играла одну из главных ролей – жены академика Ландау, проработала три года. Художественный проект "Дау" включает в себя 13 частей разной продолжительности. В картине задействованы лишь несколько профессиональных актеров, другие роли исполнили непрофессиональные, включая Нестора Шуфрича, Михаила Добкина и журналиста Дмитрия Гордона.

Одна из последних работ Радмилы – роль в картине режиссера Марины Вроды "Степное". Летом фильм получил приз за режиссуру и награду Фипрессы на кинофестивале в швейцарском городе Локарно.

Радмила неохотно раскрывает подробности личной жизни, однако время от времени выставляет в соцсетях фотографии своей семьи. Актриса не озвучивает, чем занимается ее нынешний муж. Как и не хочет рассказывать, почему разошлись пути с первым избранником, с которым развелась в 33 года после 10 лет брака. В одном интервью лишь обмолвилась об этом: "Я себя плохо вела, продолжать это было невозможно".

Известно, что со вторым мужем познакомились, когда Андрей пришел по вызову починить розетку. Как рассказывал мужчина журналистам программы ЖВЛ, во время визита он немного нахалтурил и пришлось снова ехать к Радмиле… Поженились, когда Щеголева уже была беременна.

В свое время они с Андреем договорились, что зачатие их ребенка должно произойти только естественным путем, поэтому терпеливо ждали чуда. Первого сына актриса родила в 41 год, второго – в 43. Вместе с детьми и мужем Радмила живет в загородном доме. Увлекается нетрадиционной медициной, психологией и философией.

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