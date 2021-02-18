Кто в СССР сыграл первую пышную свадьбу: раскрыты детали торжества

Первой пышной и публичной свадьбой в СССР стало торжество космонавтов Валентины Терешковой и Андриана Николаева в ноябре 1963 года.

Так, оно состоялось в Москве, в правительственном особняке на Ленинских горах. Среди гостей был первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Это было первое официальное светское мероприятие в СССР, "благословенное" высшим руководством государства, сообщает "Укрінформ".

Отмечается, что свадьба Терешковой и Николаева стала своеобразной презентацией новой советской брачной обрядности.

Именно в этот период было "реабилитировано" обручальное кольцо, которое большевики сначала провозгласили "пережитком буржуйских времен". Представительница ЗАГСа во время церемонии медленно говорила: "А теперь в знак любви и верности обменяйтесь кольцами". И это был едва ли не самый торжественный момент брачной церемонии.

Белое свадебное платье невесты, строгий костюм жениха, кольца, застолья, кортеж из автомобилей, обязательное возложение цветов к памятнику Ленину – все это становилось новой советской свадебной обрядностью, которая действовала фактически до конца существования СССР.

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