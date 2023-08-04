В Киеве художница смыслов Соня Морозюк устроила артперформанс и разукрасила столичный ТРЦ Gulliver. Фото

В четверг, 3 августа, перед центральным входом в киевский торгово-развлекательный центр Gulliver прошел артперформанс. Его устроила украинская художница Соня Морозюк, вживую разрисовав колонны и инсталляцию I Love Kyiv.

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Мероприятие состоялось в рамках совместной коллаборации ТРЦ и художницы, цель которой напомнить о нужных сегодня смыслах.

"Мое творчество – о смыслах: актуальные, нужные, актуальные, актуальные. И хочется это транслировать максимальными возможностями. Вместе с ТРЦ Gulliver мы создаем и транслируем важные смыслы вместе: на крупнейших экранах Европы и внутри комплекса. Люби, создавай, вдохновляй, мечтай, действуй, обнимай, поддерживай. Наполняй свою жизнь смыслами – вот наш главный месседж. И мы будем невероятно счастливы, если вы будете транслировать этот посыл в унисон с нами – вашими фото или видео в социальных сетях", – рассказывает Соня Морозюк.

Все желающие могли присоединиться к творчеству. Поблизости установили полотно, где люди могли что-то написать или нарисовать. Все вместе – Соня Морозюк, посетители комплекса и гости перформанса – создали особую картину, наполненную особыми смыслами, которая украсит стены ТРЦ Gulliver.

"Просто сейчас ТРЦ Gulliver создает смыслы в пределах коммерческой недвижимости. В свою очередь, Соню Морозюк называют художницей смыслов – за современное видение и актуальные месседжи. Таким образом, у нас произошел смысловой "арт-метч". Мы приглашаем вас наполнить жизнь любовью, мечтами, объятиями, верой и поддержкой!", - рассказала директор по маркетингу ТРЦ Gulliver Екатерина Жураковская.

В рамках совместного проекта с ТРЦ Gulliver Соня Морозюк создала эксклюзивную картину, украсившую фасадные экраны ТРЦ. Также в этой стилистике оформлены витрина торгово-развлекательного комплекса, выходящая на ул. Эспланадная, входная роторная дверь, колонны и панорамные лифты.

На втором этаже ТРЦ до 13 августа также проходит выставка работ художницы под названием "Сенсы by Соня Морозюк". Вход на выставку свободный.