Кто станет героиней 'Холостячки-3': украинцы назвали свою фаворитку почти единогласно

Совсем недавно популярное романтическое реалити-шоу "Холостячка-2" завершилось, а его главная героиня, певица Злата Огневич сделала свой выбор в пользу бизнесмена Андрея Задворного. Большинство поклонников расстроило решение артистки, однако, теперь все в ожидании следующего сезона. В сети начали задаваться вопросом, кто может стать главной "холостячкой" и предлагать свои варианты.

Ведущий телешоу Григорий Решетник опубликовал фото на личной странице в Instagram, на котором позирует вместе с главными героинями проекта "Холостячка", и поинтересовался у подписчиков, кто должна быть следующей. "Вот стою я с двумя главными "холостячками" страны и понимаю, что пора готовиться к 3 сезону", – написал Решетник (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Пользователи сети принялись писать свои варианты. В комментариях поступило много предложений, кто бы мог стать "холостячкой" в третьем сезоне. Среди вариантов, певицы Даша Астафьева, Тина Кароль, Наталья Могилевская, Мишель Андраде и даже Ирина Билык. Однако больше всего комментариев было в пользу известной украинской телеведущей Леси Никитюк.

"Леся Никитюк", "Жду только Никитюк", "Давайте Лесю Никитюк, хоть посмеёмся", "Ждем, должна быть просто девушка, а не звезда", "Даша Астафьева", "Наталья Могилевская. Интересно будет наблюдать за зрелыми людьми", "Тина Кароль", "Давайте Злату, пока замуж не выйдет", "Лесю жду с нетерпением", "Никитюк пора", "Леся", "Тину Кароль уже пора давно отправить на "Холостячку", а то засиделась", – пишут люди.

Коротко о шоу:

"Холостячка" – украинское реалити-шоу свиданий. Оно появилось в октябре 2020 года на телеканале СТБ. Отметим, что шоу, это спин-офф мужской версии "Холостяк", который в свою очередь является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Коротко о знаменитостях:

Ксения Мишина – 32-летняя украинская актриса театра и кино. Родом из Севастополя. Была главной героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка". Воспитывает сына, которого зовут Платон (2011 года рождения).

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая. Родом из Мурманска (Россия). Главная героиня второго сезона романтического проекта "Холостячка". Артистка представляла Украину на Евровидении в 2013 году.

Григорий Решетник – 38-летний украинский телеведущий, актёр, режиссёр и шоумен. Родом из Николаева. Ведущий программы "Невероятная правда о звездах", шоу "Холостяк", пост-шоу "Как выйти замуж" и другие.

Леся Никитюк – 34-летняя украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орёл и решка". Родом из Хмельницкого. Знаменитость не замужем, а о личной жизни никогда практически не говорит. За исключением одного раза, когда сообщила публике, что выходит замуж за соседа, но через два года стало известно, что свадьбы не будет.

Ранее OBOZREVATEL писал о курьезах, которые произошли на реалити-шоу "Холостячка-2" и не вошли в эфир. Один из таких, знакомство Златы Огневич и Андрея Хветкевича – перед ним пробежала черная кошка.