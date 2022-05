Кто прошел в финал Евровидения-2022. Результаты второго полуфинала

В четверг, 12 мая, в итальянском городке Турин состоялся второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022. В финал отобрали 10 лучших конкурсантов из 18 стран-участников, которые уже 14 мая выступят снова.

OBOZREVATEL следил за главными событиями и готов представить финалистов конкурса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Евровидение-2022: кто из второго полуфинала прошел в финал

Швеция: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

Видео дня

Польша: Ochman – River

Австралия: Sheldon Riley - Not The Same

Финляндия: The Rasmus – Jezebel

Сербия: Konstrakta - In Corpore Sano

Эстония: Stefan - Hope

Бельгия: Jérémie Makiese - Miss You

Чехия: We Are Domi - Lights Off

Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black

Румыния: WRS - Llámame

Отметим, что по прогнозам букмекеров в финал должны были попасть участники из Кипра и Сан-Марино, однако еврофаны решили, что выступления в финале в том году заслуживают Азербайджан и Румыния.

Гранд-финал состоится 14 мая и 22:00 по Киеву. 25 стран со всех уголков мира сразятся за престижное звание победителя Евровидения-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая состоялся первый полуфинал, в котором Украина выборола себе место в финале. С другими победителями можно ознакомиться здесь.