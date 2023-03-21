Кто из украинских и зарубежных звезд плохо видит. Фото

Знаменитости часто не говорят публике о проблемах со здоровьем, однако недостатки зрения многим скрыть не удалось. Некоторые селебрити постоянно носят очки, которые стали частью их имиджа, кто-то ставит контактные линзы или решается на операцию.

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Известные личности часто попадали в конфузы, потому что не узнавали знакомых на улице или не видели тексты суфлеров. OBOZREVATEL рассказывает о звездах, у которых плохое зрение.

Андрей Данилко

Исполнитель Андрей Данилко рассказал, что не видит лица на расстоянии 5 метров. Дома он носит очки, а на сцену их не надевает, потому что не хочет видеть людей вокруг. Певец с возрастом хуже видит, а операцию он боится делать, поскольку есть риск стать незрячим. Сейчас у Верки Сердючки зрение минус 8. Исполнитель не может никуда лететь сам, потому что на табло в аэропорту ему ничего не видно.

Меган Фокс

Актрису Меган Фокс можно увидеть в очках на разных праздничных мероприятиях, а также во время прогулок и пробежек по утрам. У звезды зрение минус три. В фильмах с участием голливудской артистки она часто жмурится. Знаменитость на светских мероприятиях носит прозрачные контактные линзы.

Ольга Сумская

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, что в их семье наследственные проблемы со зрением. Ее папа с молодости плохо видел. Народная артистка Украины неоднократно рассказывала, что носит очки в жизни. На сцене звезду выручают контактные линзы. У актрисы в арсенале целая коллекция очков. Она предпочитает минималистичные оправы.

Деми Мур

Голливудская актриса Деми Мур в соцсетях писала, что у нее синдром ленивого глаза. С детства было косоглазие, которое звезда исправила с помощью операции. Правый глаз Мур видит совсем плохо. Звезда постоянно носит линзы или очки.

Тина Король

Украинская певица Тина Кароль выступала на творческом вечере Леонида Агутина с песней "Все в твоих руках". Звезды дважды репетировала песню и призналась, что не видит слова на суфлере. На стене Король забыла слова. У сына исполнительницы Вениамина тоже проблемы со зрением, он носит очки.

Джонни Депп

У актера Джонни Деппа тоже проблемы со зрением. У него близорукость на правом глазу и он практически не видит в левом. Звезда Голливуда на светских мероприятиях всегда в затемненных очках, чтобы ограничить вспышки софитов. Депп рассказал, что плохо видит с детства.

Сергей Бабкин

У украинского певца Сергея Бабкина редкая глазная болезнь. После обследований врачи обнаружили вирусное заболевание, которое поражает почки и дало осложнения на глаза. Об этом рассказала его супруга Снежана Бабкина в соцсетях. Врачи сделали операцию в Австрии, чтобы исправить отслоение сетчатки и другие патологии.

Мерил Стрип

Очки стали неотъемлемой частью имиджа Мерил Стрип. Актриса не носит линзы, потому что считает, что они вредят глазам. У голливудской звезды проблемы со зрением с детства. Сначала она стеснялась очков, но потом полюбила себя в них.

Виктория Бекхэм

Дизайнер и певица Виктория Бекхэм имеет близорукость. С детства она ненавидела очки, поскольку ни одна оправа ей не шла. Во взрослом возрасте знаменитость выпустила собственную модель очков. Также Бекхэм носит контактные линзы.

Виктория Маремуха

Украинская актриса и блогер Виктория Маремуха с детства теряла зрение. Врачи не могли определить причину и сделали девушке несколько операций, но полностью видеть она не смогла. В интервью звезда рассказывала, что почти ничего не видит правым глазом. Маремуха откладывает следующую операцию, потому что ее лучше делать после родов.

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