Андрей Данилко заметно похудел и помолодел. Фото и видео

Популярный украинский исполнитель Андрей Данилко порадовал поклонников новым снимком, на котором видно, как артист заметно похудел. Знаменитость позирует с бокалом шампанского рядом с певицей Лаймой Вайкуле.

Соответствующий снимок он опубликовал на личной странице в Instagram. "Съемки "Дизель Шоу", Дворец Украина", – написал Данилко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном фото Андрей покрасовался в наряде "total black". Он был одет в черные брюки, кофту и пальто, а также на нем была кепка в тон к аутфиту. Артист уперся на одну ногу и слегка улыбнулся.

Пользователи сети уже успели оценить снимок и оставили более 26 тысяч лайков и почти 400 комментариев. Поклонники отметили, что Данилко заметно похудел и помолодел.

Видео дня

"Красивый такой", "Постройнел, похорошел", "Две легенды! Сквозь время остаются неповторимыми, многогранными и любимыми артистами миллионов", "Андрей, а вы уже почти у цели – постройнели, похорошели, помолодели", "Класс, как же хорошо выглядит Андрей", "Красавец", "Такой молодой", "Андрей, откройте секрет: годы идут вперед, а вы всё молодеете и молодеете", "Помолодел, похудел и улыбочка, так держать", "Похорошел", "Красивые", "Андрей прекрасен", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Андрей Данилко – 48-летний украинский актер, певец, юморист-пародист, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. В 2007 году на "Евровидении" занял второе место в образе Верки Сердючки исполнив скандальную песню "Dancing Lasha Tumbai". Носит звание народного артиста Украины (2008).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андрей Данилко заявил, что не приезжает выступать в Россию, поскольку ждет смены правительства, однако о какой стране идет речь – не уточнил.