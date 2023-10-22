Ксения Собчак и Моргенштерн 'случайно' проспонсировали ХАМАС: подробности скандала

Российская псевдожурналистка Ксения Собчак, которая еще пытается называть себя "оппозиционершей", и одиозный рэпер Моргенштерн планируют провести интервью-шоу в ОАЭ. Для записи программы россияне арендовали площадку в люксовом отеле Raffles в Дубае. Выяснилось, что часть директоров комплекса поддерживает, в том числе финансово, палестинских боевиков ХАМАС, атаковавших Израиль.

Raffles принадлежит французской транснациональной компании Accor – шестой по величине гостиничной группе в мире. В состав директоров фирмы входят сотрудники Qatar Investment Authority, которые в вооруженном конфликте Палестины и Израиля поддерживают первых, всячески им помогая. Этот нюанс заметили российские СМИ.

Запись интервью под названием "Свидание года", которое пройдет при зрителях, запланировано на 26 октября. За возможность посмотреть на общение Собчак и Моргенштерна нужно заплатить от 25 до 100 тысяч рублей (9400-37700 грн).

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Деньги за аренду площадки, очевидно, были направлены в "казну" Accor. Как мы уже заметили, в состав директоров компании входят сотрудники Qatar Investment Authority, находящейся под полным контролем властей Катара. Они, как пишет источник, обвиняют Израиль в эскалации близ сектора Газа и спонсируют террористов ХАМАС. Более того, представители QIA ранее спонсировали и другие известные террористические организации.

Таким образом, складывается картинка, что Собчак и Моргенштерн, пускай и не осознанно, но заплатили деньги тем, кто впоследствии направит их на помощь ХАМАС.

Напомним, на днях Ксения Собчак в очередной раз показала свое истинное лицо. На фоне обострения вооруженного конфликта в Израиле после того, как палестинские боевики ХАМАС атаковали мирные города, пропагандистка призналась в любви оккупантам и пожелала победы России.

Как писал OBOZ.UA, за более чем полтора года полномасштабной войны Собчак довольно четко показала, что она – всего лишь очередной рупор кремлевской пропаганды. Как эволюционировала пропагандистка от "подружки Украины" до "бабки из отрядов Путина" – читайте по ссылке.

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