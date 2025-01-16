Ксения Мишина впервые прокомментировала увольнение с ТЕТ на фоне громкого скандала с русским языком

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина впервые прокомментировала свое увольнение с телеканала ТЕТ, где вела патриотический проект "Я люблю Украину". Поводом к этому могло послужить скандальное интервью знаменитости на русском языке, однако она не раскрывает истинную причину.

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В InstaStories она впервые прокомментировала окончание сотрудничества с телеканалом, однако сделала это несколько завуалированно. Телеведущая сообщила, что "сделала все, что было в ее силах".

"У меня все хорошо, у канала все хорошо. Все истории начинаются и заканчиваются. А насчет отдельных слухов и громких заголовков, наша страна переживает непростой период. Многие люди тоже. Это все напоминает клетку людоедов. Свои пытаются пожирать своих же. Желчь, тьма и те, кто только ждут момента, чтобы укусить, этого хватает. Кто-то поддается этому всему, кто-то осознает, что это лишь отдельная прослойка общества, которая, между прочим, имеет полное право жить именно так", – отметила она.

Ксения Мишина также призвала меньше читать скандальные новости, а "сеять любовь и благодарность", вероятно, с намеком на свою работу на телеканале.

"Читайте меньше всей этой грязи, наполняйтесь полезной, приятной информацией, собирайте добро и позитив. Сейте любовь и благодарность. И тогда у многих не будет возникать вопросов, как подняться с колен. Я благодарна за этот период и сделала все, что было в моих силах", – добавила актриса.

Напомним, в начале ноября 2024 года Мишина отказалась рассказывать о русскоязычном видео, которое она опубликовала на своей странице в марте. Она резко отреагировала на вопрос журналистки о скандальном подкасте. "Мы не будем об этом говорить. Серьезно, вы хотите об этом поговорить?" – возмутилась телеведущая и покинула кадр.

Ранее OBOZ.UA писал, что пропагандисты подставили Ксению Мишину со взрывами в родном Севастополе. Анонимные российские паблики распространили фейк, якобы звезда обрадовалась взрывам на малой родине.

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