Пропагандисты подставили Ксению Мишину со взрывами в родном Севастополе. Фото

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина ответила пропагандистам, подставившим ее. Анонимные российские паблики распространили фейк, якобы звезда обрадовалась взрывам 23 июня в родном Севастополе, оккупированном российскими террористами.

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Telegram-каналы сомнительной репутации заявили, что Мишина "поиздевалась" над жителями Крыма, использовав в качестве доказательства недостоверный скриншот. На актрису полился хейт, поэтому она – почему-то на русском языке – оправдалась перед жителями Севастополя и обратилась к пропагандистам.

"Никаких stories я не делала. Это полная х**ня со стороны местных каналов. Никогда и ни при каких условиях я не буду радоваться смертям людей. Фотошоп и заказуха", – написала актриса.

В посте говорилось, что якобы живущая в Варшаве Мишина насмехается над "пострадавшими после обстрела на пляже в Севастополе".

Артистка подчеркнула, что не живет в Польше, но и в Украине ее сейчас нет. Она показала пропагандистам непристойный жест во время поездки в Нью-Йорк, США.

Напомним, мощные взрывы жители Севастополя услышали около полудня 23 июня. Оккупанты пожаловались на атаку ракетами ATACMS и сообщили о работе российской ПВО, а очевидцы заявили о прилете и последующем пожаре в районе Севастопольской бухты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Севастополе в 1-2 км от военного аэродрома Бельбек расположены общественные пляжи. Оккупанты взлетают оттуда бомбардировать Украину и одновременно прикрываются местными жителями.

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