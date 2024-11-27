После скандала с русским языком: Ксения Мишина ушла с популярного патриотического шоу

Украинская актриса Ксения Мишина сообщила, что больше не появится в патриотическом шоу "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ в качестве ведущей. Ранее звезда была лицом развлекательно-познавательного проекта вместе с Юрием Ткачем и Александром Педаном.

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Однако, как отметила Мишина в Insta-stories, она не знает когда новый сезон шоу, ведь "ее больше там не будет". Причиной того, что ведущая покинула "Я люблю Украину", могло стать скандальное интервью знаменитости на русском языке. Однако сейчас точно неизвестно – звезда сама уволилась, или это было решением продюсеров.

В начале ноября 2024 года Мишина отказалась отвечать на вопрос журналистки по поводу русскоязычного видео, которое она опубликовала на своей странице в марте. Речь идет об телезвезды интервью фитнес-тренеру Сергею Пилькевичу, из-за которого многие украинцы подвергли критике знаменитость. В разговоре с интервьюером "Утра в большом городе на ICTV" Мишина резко отреагировала на вопрос о скандальном подкасте. "Мы не будем об этом говорить. Серьезно, вы хотите об этом поговорить?" – возмутилась она и покинула кадр. Подробности – читайте здесь.

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