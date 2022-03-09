Ксения Мишина потролила россиян побитым iPhone

Украинская актриса Ксения Мишина предложила россиянам купить свой iPhone за 50 тысяч гривен. Техника Apple в РФ теперь в дефиците, поэтому звезда кино в шутку опубликовала объявление, будто бы собирается продать побитый гаджет в России.

Фото IPhone Мишина разместила в Instagram на своей странице. Актриса потроллила россиян и написала, что они все-таки не смогут купить ее телефон, поскольку у них нет денег и не работают карточки из-за санкций.

"Россия, продаю IPhone! Недорого – 50 тысяч гривен! Почти работает! Пишите в личные сообщения", – обратилась к россиянам Ксения Мишина.

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Мишина активно освещает правдивую информацию в Instagram о вторжении российских захватчиков на территорию Украины. 24 февраля экс-холостячка сама оказалась в аэропорту Борисполь, который бомбили ракеты из России. Она борется с фейками и пропагандой.

Напомним, что ранее Мишина с другими украинскими актрисами записала чувственную молитву о защите украинских воинов. Звезды кино умоляли богов защитить наших воинов, которые борются против русских оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL писал, как главный редактор финского издания потроллил Путина. Журналист написал, что санкциями мир спасает российскую экономику: "Это не санкции, это специальная финансовая операция".

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу на всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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