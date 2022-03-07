''Это не санкции, а специальная финансовая операция'': главред финского издания потроллил Путина

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Главный редактор финского издания Aamulehti потроллил президента РФ Владимира Путина, использовав для описания введения санкций против России риторику, характерную для Кремля.

Твит с шуткой по поводу санкций заметило издание "Сегодня".

"Мистер Путин, это не санкции, это специальная финансовая операция. Мы спасаем вашу экономику", - написал главред Aamulehti.

Напомним, полномасштабное вторжение в Украину и развязывание войны на украинских территориях Путин назвал "спецоперацией на Донбассе", главной целью которой Кремль декларирует "спасение" украинцев от "нацистской власти в Киеве".

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Ежедневные авиабомбежки и ракетные удары, а также обстрелы из артиллерийского вооружения, которые Россия наносит по жилым кварталам мирных украинских городов и сел, по школам, детсадам и больницам, по объектам критической инфраструктуры и системам жизнеобеспечения населенных пунктов в Кремле называют "точечными ударами по военной инфраструктуре" Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что московский патриарх Кирилл поддержал войну Путина против Украины и выдал фейк о подготовке гей-парадов на Донбассе.