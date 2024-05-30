Ксения Мишина показала непристойный жест в ответ на фразу о ее сыне

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина ответила неприличным жестом подписчику на вопрос о ее сыне. Как известно, звезда воспитывает 12-летнего Платона сама, не афишируя подробности об отце ребенка.

Знаменитость оставила специальное окошко в Insta-stories, где подписчики могли спросить у Мишиной о том, что их интересует. Один из вопросов звучал так: "Не надоело без мужика? Из сына делаешь девочку". На что актриса ответила фотографией, где она показывает средний палец.

В 2020 году артистка стала героиней первого сезона шоу "Холостячка". Тогда Мишина сошлась с шоуменом Александром Эллертом, однако осенью 2021 года пара разошлась. Еще один участник шоу и близкий друг победителя, комик Александр Рыбак назвал ведущую "сложным человеком", добавив, что не разделяет ее модель поведения с другими. Подробности – читайте здесь.

Весной 2024 года Ксения Мишина опубликовала пикантные фото с мужем. Фаны предполагают, что это может быть новый бойфренд 34-летней звезды. Комментаторы нашли загадочного парня. Детальнее – в нашем материале.

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