'Я подумала, что это удав': Ксения Мишина заинтриговала пикантным фото с мужчиной

Известная украинская актриса Ксения Мишина похвасталась результатами пикантной фотосессии, на которой позирует в компании загадочного мужчины. Фаны предполагают, что это может быть новый бойфренд 34-летней звезды.

Самого мужчины на снимках не видно – в кадр попала только его мускулистая рука, прикрывающая обнаженную грудь актрисы. Соблазнительными фото Мишина заинтриговала подписчиков в Instagram.

На фотографиях, как мы уже отметили, артистка предстала топлесс. На ней были черные брюки с нетипичными вырезами на боках, а декольте украсило стильное серебряное колье с жемчужинами. Также акцентными элементами образа стали длинные мерцающие серьги.

Впрочем, все внимание фанов, очевидно, было приковано не к украшениям, а к мужской руке, страстно сжавшей голую грудь звезды.

Подогрела интерес публики и подпись Мишиной к фото: "Главное – расцветать рядом с ним". Кроме того, знаменитость оставила эмодзи красного сердечка.

Комментаторы сразу ринулись на поиски обладателя руки, который может быть потенциальным бойфрендом актрисы. Ответ был найден на странице фотографа, которая делала кадр. Она отметила профиль мужчины в публикации. Им оказался украинский стилист с ником Hi.klima. У него схожие татуировки с теми, которые мы видели на руке с фотографии Мишиной.

Действительно ли Мишина больше не холостячка – точно неизвестно. Вполне вероятно, что она лишь "одолжила" руку стилиста для фото. Впрочем, поклонники все же не исключают версию о новом романе актрисы.

Комментаторы также оставляют под провокационным постом: "Я сначала подумала, что это удав", "Интересно, за сколько времени найдут по тату этого мужчину? Фото огонь", "Я думала это змея на первом фото", "Попробуйте мою руку для следующей фотосессии".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Мишина во время отдыха в Таиланде наткнулась на туристку из России. Эта встреча надолго ей запомнилась из-за агрессивного поведения женщины из страны-террористки. Подробности – в материале.

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