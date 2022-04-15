Ксения Мишина показала детское фото из украинского Крыма и поделилась личной историей о крейсере 'Москва'

Популярная украинская актриса Ксения Мишина показала детское фото из родного солнечного Севастополя. Звезда вспомнила, как ходила с родителями на парад 9 мая в Крыму и наблюдала за огромным крейсером "Москва". Тогда он ей казался очень важным, а война – ужасающей трагедией, которая больше не должна повториться.

Ксения рассказала, что раньше флот в Черном море ее успокаивал и делал родной город самым безопасным местом на земле. Теперь же, как написала артистка на личной Instagram-странице, все изменилось.

"Севастополь, 1996 год, мне 7, гуляем с мамой на Приморском бульваре, я наблюдаю за большим кораблём и ужасно горжусь своим городом, тогда мне кажется это чем то очень важным. Мне кажется… ключевое. Мне 10, идём с папой на парад в честь дня Победы, я иду, смотрю на крейсер "Москва" и мне кажется, что ничего сильно страшного уже не случится, ведь такая ужасающая трагедия, война невозможна. Мы уже победили", – начала свой экскурс в прошлое знаменитость.

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Также Мишина вспомнила свои студенческие годы и поездки из Киева, где будущая кинозвезда училась актерскому мастерству, на малую родину.

"Проезжая вдоль испещрённых бухтами берегов Севастополя, я наблюдаю за красивыми серыми кораблями и крейсером и мне кажется, что нет места безопаснее, теплее, уютнее. Мой дом кажется мне самым добрым, детские воспоминания теплом растекаются по телу и мне кажется… Мне кажется…" – поделилась артистка.

Сейчас Ксения с горечью осознает, что все ее детские воспоминания оказались напрямую связанными с "кровожадной системой".

"Сейчас мне не кажется, мой дом точно стал чудовищем, которое пытается сожрать своё дитя. Флёр детских воспоминаний растворился и я вижу как эти машины-убийцы наставили на меня свои орудия. Я ощущаю все это, всю эту кровожадную систему, как обезумевшее животное, которое стонет и разрывает на кровавые куски все, что попадается ему под лапу. И не важно, даже если это его детеныш. Мне больше ничего не кажется. У меня больше нет того дома. Его забрали и я давно отгоревала эту потерю", – написала Мишина.

В конце актриса "с легким сердцем" попрощалась с затонувшим 14 апреля флагманом Черноморского флота крейсером "Москва". Ксения выразила надежду, что "вместе с этим символом, уйдёт целая эпоха лжи, крови и невежества".

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ксения Мишина и Андрей Данилко сравнили вооруженное нападение России на Украину в 2022 году и Вторую мировую войну, когда нацистские захватчики уничтожали города по всей Европе. Знаменитости опубликовали ролики, где показали схожесть между нападением правителя Германии Адольфа Гитлера и президента РФ Владимира Путина.