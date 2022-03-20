Крутоголов рассказал, как украинцев унижали в КВН: не будете соблюдать наши законы — вылетаете нах*р

Украинский актер, художественный руководитель "Дизель Студио" и участник "Дизель Шоу" Егор Крутоголов признался, что к украинцам в КВН относились не так, как к командам из России. Ранее комики этого не осознавали и не понимали, почему у них возникают такие сильные конфликты с редакторами и цензорами. Вскоре же, по мнению артиста, стало очевидным, что Александр Масляков помогает развиваться культу личности Путина, а программа превратилась в одну из площадок для кремлевской пропаганды.

Об этом юморист рассказал в интервью РБК-Украина. Он отметил, что из длинного списка его знакомых по КВНу лишь один коллега поинтересовался ситуацией в Украине и признал вину России.

"Я застал золотую эру, когда играли крутые, культовые команды – "Утомленные солнцем", "Уральские пельмени"... С начала войны мне в мессенджере написал только один чувак из Красноярска, с которым мы играли одну или две игры где-то в 2002 году. Вот он один прислал типа "простите нас, мы виноваты", немного слов поддержки. И все! Сколько у меня знакомых в этой сфере... И от всех них – только это одно смс", – поделился актер.

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Крутоголов уверен, что у бессменного руководителя и ведущего телепередачи КВН с российским диктатором очень тесные и взаимовыгодные отношения. Первый несет в массы выгодную для президента РФ информацию, а второй продолжает спонсировать клуб.

"КВН всегда был частью идеологии, российской пропаганды! А присутствие президента РФ на играх в последнее время, то, что он подарил им целый "Дом КВН", говорит о тесных отношениях Маслякова и Путина, что они поладили. Масляков очень четко понимает, что нужно Путину для его культа личности... Цензура в КВН была всегда: контролировали, лепили из команд ту картинку, которая нужна для российского телевидения, для "Первого канала", – уверен комедиант.

Он вспомнил, каким было отношение на игре к его команде. Украину, по словам, Крутоголова всегда старались показать маленькой сестрой, которая приехала к большому брату "поклониться в ножки". Всем, кого такая позиция не устраивала, грозили вылетом из программы. Тогда юмористы, мечтавшие о большой сцене, просто не замечали, что их позиционируют как "веселых хохлов", приехавших смешить народ в "Московию".

"У нас всегда были конфликты с редакторами и цензорами, мы пытались отстаивать свои права, но нам четко сказали: эта программа существует по нашим законам, если вы не будете соблюдать их, то вы вылетаете нах*р", – прокомментировал Егор.

Комик отметил, что в КВН играли команды не только из Украины и Росси, но и многих других стран и республик. Каждую из них, по мнению Крутоголова, пытались показать в нужном для власти свете.

"Когда где-то был конфликт, например, в Чечне, Масляков и компания брали команду из Чечни и показывали, какие они – русские – демократические. Нарратив был таким: "Смотрите, мы вам показываем команду из Чечни, которая шутит, не хочет убивать, они приехали вас развлекать. А вот, смотрите, – украинцы стелятся перед вами. Вот белорусы вылизывают вам. Абхазы танцуют – можете заказать их на свадьбу. Грузинов минутку покажем, потому что они большего не достойны. А теперь – команды из России... Сейчас мне четко понятно, благодаря чему программа КВН столько лет существует на "Первом канале" российского телевидения", – подытожил юморист.

Как писал OBOZREVATEL ранее, известный американский комик Билл Мар заявил, что у Америки наконец появился президент, которого все любят – Владимир Зеленский. Он отметил, что у лидера украинского государства "заоблачный рейтинг одобрения".

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