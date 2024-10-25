Кристина Соловий вышла на связь после скандального поцелуя с ребенком и пожаловалась на здоровье

Украинская певица Кристина Соловий вышла на связь после скандального концерта во Львове, где поцеловала маленького мальчика. Исполнительница пожаловалась на проблемы со здоровьем, возникшие перед ее выступлением в Одессе.

Видео дня

Об этом 31-летняя знаменитость рассказала в своем Instagram. Она поделилась с подписчиками видео, где посетила врача-фониатра, который помог улучшить состояние голосовых связок артистки.

"Когда здоровье подводит, а в Одессе концерт – на помощь приходит лучший фониатр", – написала исполнительница.

Кристина Соловий не вдавалась в подробности, какие именно проблемы со здоровьем у нее возникли, однако поблагодарила врача и отметила, что точно встретится со своими поклонниками.

Напомним, 22 октября во время концерта во Львове исполнительница попала в очередной скандал. Она поцеловала в губы маленького мальчика, вышедшего на сцену. Момент попал на камеру одного из зрителей, а певица опубликовала его в своих соцсетях.

Украинцы не оставили инцидент без внимания. Пользователи сети жестко захейтили Кристину Соловий и пригрозили статьей Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кристину Соловий оправдали за слова, что Ильичевск – "полная х*йня".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!