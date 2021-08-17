Крестник Елизаветы II женился на шеф-поваре из Ирландии

Крестник королевы Елизаветы II – Гарри Герберт – на минувших выходных женился. Избранницей достопочтенного Гарри стала телеведущая и шеф-повар из Ирландии Клоде Маккена.

Свадьбу провели в роскошном замке Хайклер в Хэмпшире, где родился Гарри, пишет Daily Mail. Замок является одним из самых известных имений в Британии, поскольку здесь снимали сериалы "Дживс и Вустер", "Аббатство Даунтон" и "Убийства в Мидсомере".

Для церемонии 62-летний Герберт предпочел костюм-тройку, 46-летняя Маккена выбрала белое расшитое платье с длинной вуалью.

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Свадьба прошла в традиционном английском стиле – жених и невеста прибыли в часовню Святого Михаила в открытом экипаже, столы накрыли в саду, а торт создала кондитер, которая отвечала за свадебное угощение принца Гарри и Меган Маркл.

Среди гостей были близкие и друзья пары, в том числе и ирландская ведущая Лаура Уитмор, фотограф Хьюго Бернанд, редактор Мартин Фризелл, а также бывший канцлер Джордж Осборн со своей невестой Теей Роджерс и сыном Бо.

"14 августа я вышла замуж за любовь всей моей жизни. Самый счастливый день в моей жизни", – написала Клоде на личной страничке в Instagram.

К слову, Клода и Гарри познакомились благодаря друзьям в процессе покупок в универмаге в 2017 году. Спустя три года они объявили о помолвке. Отметим, что у Гарри есть трое детей от предыдущего брака.

Счастливые молодожены будут проживать на территории поместья – в коттедже Бродспер-хаус.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 61-летнего принца Эндрю могут не пустить на день рождение королевы Елизаветы II. Все из-за секс-скандала, который разгорелся около двух лет назад и недавно получил продолжение.