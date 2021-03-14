Кравец призналась, почему ушла из 'Женского Квартала'

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец рассказала причину ухода с "Женского квартала". Звезда также прокомментировала слухи о том, что мол она оставляет "Вечерний Квартал".

Так, во время шоу "Липсинк баттл", где Кравец воплотилась в певицу Тину Тернер и исполнила ее хит Simply the best, она рассказала о переменах в ее жизни. По словам актрисы, она уходит из "Женского Квартала", но только на сезон.

"Из "Женского Квартала" я, да, ушла. Я этот сезон пропускаю, потому что много очень всего: "Вечерний Квартал", за парнями надо... Нет, из "Квартала" я не ухожу", – прокомментировала свое решение звезда.

Стоит отметить, Елена Кравец считается основательницей "Женского Квартала". В 2018 году она возглавила развлекательный телепроект от студии "Квартал 95". Кроме того, Кравец также считается одной из участниц "Женского Квартала" – артистка выступает на одной сцене с девушками и играет юмористические сцены.

Напомним, Елена Кравец – украинская актриса. В 2000 году Елена стала участницей и административным директором коллектива "студии Квартал 95". В 2014 и 2015 годах входила в список "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус", в 2016 году вошла в список "ТОП-100 самых успешных женщин Украины" по версии журнала "Новое время".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Кравец показала, как выглядела на свадьбе почти 19 лет назад. Актриса также рассказала подробности их торжества и банкета в тот день.