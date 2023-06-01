Не узнать: как изменилась внешность топ-моделей 70-х. Фото тогда и сейчас

Когда-то эти красавицы и не мечтали покорять подиумы. Росли в семьях со скромным заработком и видели свое будущее в офисе. Однако дизайнеры и фотографы разглядели в них не только милые черты лица и изящную фигуру, но и харизму и внутренний стержень. Всё это помогло девушкам стать топ-моделями.

Видео дня

Узнайте, как изменилась внешность манекенщиц 70-х годов. Кто из них спокойно принял возрастные изменения, а кто пытался "продлить" молодость с помощью пластики. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Кристи Бринкли (69 лет)

Париж. 1973 год. Американский фотограф увидел в почтовом отделении юную Кристи Бринкли. Мужчину поразила красота девушки, и он предложил ей построить карьеру в моделинге. Она не отказала. Настолько увлеклась новым делом, что быстро стала одной из самых известных топ-моделей 70-х. Позже звезда была востребована и в киноиндустрии: снималась в фильмах и сериалах. Также Кристи пишет книги, поет, увлекается фотографированием и рисованием.

2. Грейс Джонс (75 лет)

Американская модель, певица и актриса Грейс Джонс родилась на Ямайке в семье церковного проповедника. Соответственно имело строгое воспитание. В школе девочку из-за чрезмерной худобы называли "палкой", она была скромной и замкнутой в себе.

Жизнь Грейс кардинально изменилась в 18 лет. Она стала знаменитой супермоделью, которая покорила подиум благодаря уникальной андрогинной внешности. Также это одна из первых чернокожих моделей, построившая успешную музыкальную карьеру. Джонс до сих пор, в свои 75 лет, с радостью посещает светские мероприятия.

3. Дженис Дикинсон (68 лет)

Американская супермодель, актриса и фотограф Дженис Дикинсон родилась в неблагополучной семье. Деспотический отец закалил характер будущей знаменитости. Она не раз выслушивала от него: "Ты никогда не будешь из себя что-нибудь представлять!". Возможно, именно это дало Дженис стремление и энергию доказать обратное.

В 1973 году девушка окончила среднюю школу и отправилась в Нью-Йорк, чтобы стать моделью. За свою карьеру она сотрудничала с Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Playboy и VOICE.

С возрастом Дженис не хотела принимать в себе возрастные изменения, поэтому решила убрать их с помощью пластики. Знаменитость перестаралась.

4. Джерри Холл (66 лет)

Американская модель и актриса Джерри Холл бросила родительский дом, когда ей было 17 лет. Все потому, что папа неоднократно избивал ее и маму. Девушка арендовала жилье вместе с Грейс Джонс, которая и вдохновила на занятие моделингом.

Карьера Холл началась, когда она появилась в образе сирены на обложке альбома Siren группы Roxy Music. В 21 год знаменитость была на обложках 40 журналов, включая итальянский Vogue и Cosmopolitan.

5. Лорен Хаттон (79 лет)

В 18 лет Лорен Хаттон переехала в Нью-Йорк, где начала сниматься как модель рекламы. Позже долгое время сотрудничала с Playboy Club, Vogue, Revlon, Calvin Klein и другими брендами. В 1968 году уже будучи популярной манекенщицей Лорен дебютировала в кино – в главной роли в фильме "Бумажный лев". Затем появлялась в лентах "Американский жиголо", "Обрывки мечты", "Мэлоун", "Студия 54" и "Красотка на всю голову".

Лорен до сих пор снимается для мировых брендов. К примеру, в 2016 году – для рекламы H&M, а в 2017 – для рекламной кампании нижнего белья Calvin Klein (на тот момент ей было 73 года!).

Ранее OBOZREVATEL писал о моделях, превративших особенности внешности в свою главную силу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!