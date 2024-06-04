Наряд за 18 тыс. грн, браслет Cartier – за почти 300 тыс. В сети разобрали лук Маши Ефросининой на день рождения

Украинская телеведущая Мария Ефросинина, которой 25 мая исполнилось 45 лет, продемонстрировала свой праздничный образ, вызвавший в сообществе сплетников волну обсуждения. Артистка предстала в блестящем костюме с пайетками от бренда MALVA за почти 18 тысяч гривен.

Однако пристальное внимание вызвал не он, а украшения звезды, среди которых был бласлет именитого ювелирного дома Cartier за 7350 долларов (около 300 тысяч гривен). Известный telegram-канал Harley Quinn оценил образ звезды.

"Хотела показать, что она, в отличие от сестры-москвички Лизы, ведет аскетический образ жизни без сумочек Hermes, а носит лишь скромные бренды. И мы бы почти поверили, но только браслет Cartier за 7350 долларов все испортил", – говорится в посте.

будет заметить, что свою любовь к дорогим брендам ведущая не скрывала и раньше. Только один ее образ на свадьбу певицы Нади Дорофеевой стоил как автомобиль в средней ценовой категории – 9 тысяч долларов.

К слову, этот браслет уже не в первый раз портит жизнь ведущей. Недавно ее пристыдил блогер и певец Владимир Волошин, когда Ефросинина упрекнула его бывшую жену Анну Тринчер в демонстрации роскошной жизни.

"Очень забавно, когда за подарок упрекает Маша, которая в выпуске с Аней сидит в браслетах Cartier за 7-8 тысяч долларов. А в общем на руках по меньшей мере цена того самого Porsche",– писал Волошин.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что младшая сестра Маши Ефросининой – Лиза Ющенко – отдыхает в дорогих заведениях РФ и не скрывает своего состояния. На недавно опубликованном фото женщина позирует перед зеркалом в кофейном платье с большим цветком от Saint Laurent за $3,3 тыс. и сумкой цвета морской волны от Hermes за $28 – 32 тыс.

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