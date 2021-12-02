Кошевой сделал первые в жизни тату: как отреагировала жена. Фото

Популярный украинский комик и актер Евгений Кошевой сделал несколько татуировок, которые стали первыми в его жизни. В тату-салон он отправился вместе со своей супругой Ксенией, которая, к слову, уже имеет надпись на теле.

Соответствующие кадры появились на личной странице актера Студии "Квартал 95" в Instagram-stories. "Начало дня. Вперед за новыми ощущениями", – подписал короткие ролики Кошевой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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На опубликованных кадрах видно, что Евгению сделали татуировку в виде надписи. Однако значение пока шоумен не рассекретил. Вполне возможно он посвятил их своим дочерям Варваре и Серафиме, потому что они содержит первые буквы их имен "Kse Var Sim".

Также актер разместил совместный снимок с женой, который подписал "Довольная семейка". На опубликованном кадре пара продемонстрировала каждый свои татуировки.

"Ксюша, теперь мы еще больше с тобой одной крови", – написал Кошевой в одной из stories.

Стоит отметить, что у Ксении Кошевой татуировка находится под грудью и она также в виде надписи, которую сделала еще в ноябре. Изображение стало первым в ее жизни.

Коротко о знаменитости:

Евгений Кошевой – 38-летний украинский актер кино и телевидения. Художественный руководитель Студии "Квартал 95". Участвовал в программе "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", "Чисто News", "Рассмеши комика". В 2007 году женился на Ксении Кошевой и в браке у них родились две дочери.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Евгений Кошевой продемонстрировал свою квартиру в новом районе Киева, в которой проживает вместе со своей семьей и тремя домашними питомцами.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Евгений Кошевой поделился секретами воспитания своих дочерей. Он признался, что в период переходного возраста старшей дочери Варвары, ему сложно общаться с ней.